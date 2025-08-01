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美中貿易休戰期延長「只差川普點頭」 為何沒聲沒響？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國財政部長貝森特。美聯社
美國財政部長貝森特。美聯社

美國財政部長貝森特周四接受財經頻道CNBC訪問時表示，他被安排當天向美國總統川普做簡報，內容是本周稍早與中國大陸貿易談判代表的討論內容。貝森特指出，目前唯一待決事項是，川普是否願意將歷史性高關稅的暫停期，延長至8月12日截止日之後。

但周四並未發布任何相關消息。外界都在問，究竟怎麼回事？

美國有線電視新聞網（CNN）引率一名政府官員表示，這不代表協議出現疑慮；沒有宣布的原因只是因為白宮這兩天全力衝刺，忙著敲定最後一刻的貿易協議和政策決策。

這名官員說，不久的將來可能會有更多協議出爐。其中之一可能是印度。川普政府持續對與印度談判進展表達不滿，特別是印度遲遲不願開放部分市場給美國商品。但這名官員也對近期達成協議抱持樂觀態度。

美國 川普 印度

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