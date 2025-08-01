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川普致函大藥商 促處方藥大幅降價以與他國相當

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

白宮今天表示，美國總統川普致函17家大型製藥公司的執行長，稱他們應大幅降低美國處方藥品價格，以與海外售價相當。

路透社報導，川普今年5月簽署全面行政命令，要求製藥業者降低美國藥品價格以與海外售價相當，若不照辦，政府可能制定規範來降價，或採取其他措施，例如從海外進口更便宜的藥品。

由於業界關於執行這道命令的提案不如預期，川普致函多家企業的執行長，包括禮來（Eli Lilly）、賽諾菲（Sanofi）、雷傑納隆（Regeneron）、默沙東（Merck & Co.）、嬌生（Johnson & Johnson）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）等。信件副本公布在川普的社群平台「真實社群」（Truth Social）帳號。

川普呼籲藥商為政府「醫療補助」（Medicaid）計畫內的所有患者提供所謂最惠國價格，並保證新藥也如此定價。「醫療補助」是為了低收入群體設置的計畫。

川普也說，企業須將海外超額收入還給美國患者和納稅人，但沒有詳述如何實施，或何謂超額收入。

他要求藥商承諾不會提供比美國更優惠的價格給其他已開發國家，還說政府將提出可避開中間人並直接賣藥給患者的辦法，前提是採最惠國價格。

他希望企業在9月29日之前對這些條款做出有約束力的承諾。

川普在信中寫道，若藥商們拒絕行動，政府將「動用所有可用工具」來終結「濫用藥品定價行為」。

美國患者支付的處方藥物價格遠遠超過其他國家，往往比其他已開發國家貴幾乎3倍。藥商則主張大幅降價會妨礙創新。

川普 美國 患者

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