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對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

美國對大陸態度放軟？魯比歐：進入戰略穩定期

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務卿魯比歐。(路透資料照片)
美國國務卿魯比歐。(路透資料照片)

美國近期的對中態度是否出現放軟？美國國務卿魯比歐說，美中在很多議題上意見分歧，但魯比歐坦言說，美國現在正進入戰略穩定期，指美中貿易如果全面衝突，將不利於美中和全世界的經濟。

賴清德總統外傳預計8月出訪過境美國，但遭到川普政府拒絕過境紐約，有媒體報導指出，是由於中國大陸對此做出抗議。

魯比歐31日接受福斯廣播（Fox Radio）訪問，被問及美國拒絕台灣總統過境，因為怕惹惱中國，且美國在印度和巴基斯坦之間，近期似乎更偏向巴基斯坦，詢問美國是否與中國進入談判模式？

魯比歐說，美國和中國之間每天在很多議題上都存有歧見；魯比歐重申說，美國持續支持印太地區的自由航行，也維持對菲律賓、台灣等夥伴的承諾。

不過，魯比歐也說，美國正進入戰略穩定期，指美中終究是世界上最大的兩個經濟體，若兩國貿易展開全面衝突，美國可能會在部分層面會得利，但世界會因此受傷。

魯比歐說，美中貿易戰將為世界，乃至於美國的經濟帶來衝擊，特別是對中國的經濟。

魯比歐表示，一個成熟的外交政策必須講究權益的戰略平衡。

魯比歐指出，美國尚未與中國達成貿易協議，指雙方目前達成的是短期的共識，並在近期的談判中獲得展延；魯比歐說，美國面對中國有很多長期的煩惱，必須去正視，也有很多弱點必須解決。

美中 過境美國

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