志在總統？賀錦麗不選加州州長

美國前副總統賀錦麗七月卅日透過辦公室發表聲明說，二○二六年不會參選加州州長。美聯社分析，賀錦麗的表態為二○二八年三度問鼎白宮留下空間。

賀錦麗在聲明中說，「過去半年來，我花時間省思目前時刻在我們國家歷史的定位，也思考什麼方式最能讓我繼續為美國人民奮鬥，推動我所珍惜的價值理念。」

來自加州奧克蘭的賀錦麗表示，對於爭取加州人民支持出任州長曾有一番嚴肅思考，「我熱愛這個州、這裡的民眾以及它的展望。我的家就在這裡。不過，經過深度反省之後，我決定不參加這次州長選舉」。

民主黨加州州長紐森由於任期限制不能繼續連任，先前賀錦麗一直是被看好出馬接棒的第一人選，她的優勢包括知名度高、募款能力強、在全州選舉勝選紀錄豐碩。出任聯邦參議員及副總統前，賀錦麗在加州曾當選州檢察長以及舊金山區域檢察官。

二○二○年賀錦麗曾參加民主黨總統初選，二○二四年她代表民主黨參選總統落敗，花了數月時間私下衡量是否換跑道角逐加州州長，還是再接再厲繼續挑戰白宮大位，或者完全遠離選舉公職的政治圈。

賀錦麗在聲明中並未直接提及川普，但表示「我們的政治、政府與機構經常讓美國人民失望，導致目前的危機」。

聲明中說：「我期待再次走出去傾聽美國人民的聲音，協助全國各地勇敢奮鬥的民主黨候選人，未來幾個月我將說明有關個人計畫的更多細節。」

她指出：「在美國，權力必須來自人民。人民必須有力量為自由、機會、公平以及所有人的尊嚴而奮戰。我將會奮戰到底。」

華盛頓郵報報導，前任幕僚、盟友及朋友透露，賀錦麗雖有興趣率領加州度過野火重建、房市危機等挑戰，但後來還是決定在全國層級的職位可以發揮更多影響力，她的親信則認為，一旦參選州長將失去爭取二○二八年民主黨總統提名的機會。