利率不動如山…川普再轟聯準會主席鮑爾 「太遲先生總是慢半拍」

美國聯邦準備理事會（Fed）昨天以9票對2票維持利率不變後，總統川普今天再度批評聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。

路透社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文寫道：「傑洛姆．『太遲先生』．鮑爾（Jerome “Too Late” Powell）又一次犯了同樣的錯!!!他總是慢半拍。換句話說，『太遲先生』是個徹頭徹尾輸家，我們國家正在付出代價。」

「他太遲鈍了，事實上，也太暴躁、太愚蠢而且太政治化，根本不適合擔任聯準會主席。」

聯準會頂住川普不斷要求降息的施壓，昨天連續第5次決議維持利率不變。主席鮑爾在記者會中捍衛聯準會獨立性，稱此制度安排「有利公益」。

他告訴記者：「我認為，擁有一個獨立的中央銀行，一直是有利公益的制度安排。」

法新社報導，川普今天在「真實社群」另一則發文中表示，他對世界各國實施的全面性關稅措施正在讓美國「再次偉大和富有」。

他說：「關稅正在讓美國再次偉大和富有。一年前，美國是個死氣沉沉的國家，現在則是舉世『最火紅』的國家。」