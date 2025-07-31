快訊

暴漲溪水淹過那瑪夏民生大橋 居民直呼「太恐怖了」

沈玉琳住院…外界瘋猜病情 潘若迪赴醫院探望揭「最新狀況」

國民黨改選黨主席民調曝光 2成5力挺、呼聲最高是這位

美政界炒股禁令過首關 「國會女股神」力挺！川普卻由喜轉怒

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國總統川普譴責參議院一個委員會30日通過的政治人物股票交易禁令，認為這項法案可能對他不利。路透
美國總統川普譴責參議院一個委員會30日通過的政治人物股票交易禁令，認為這項法案可能對他不利。路透

美國參議院國土安全與政府事務委員會30日以8票贊成、7票反對，通過禁止政治人物交易股票法案。有「國會女股神」之稱的眾議院議員裴洛西（Nancy Pelosi）已表態支持股票交易禁令，美國總統川普則一改原本支持態度，認為這項法案可能對他不利。

30日通過的法案名為誠實法案（The Honest Act），該法案與今年稍早「裴洛西法案」不同之處在於，除了國會議員與配偶，誠實法案也禁止總統與副總統交易股票。民主黨人在30日的表決都投下贊成票，共和黨人則反對，但有一人例外，即提出這項法案的密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）。

目前還不清楚誠實法案是否或何時會成為法律，該法案下一步是參議院投票表決。川普在參議院國土安全與政府事務委員會投票表決不久前，還說自己青睞霍利的構想，但法案通過後卻在社群媒體Truth Social批評霍利，認為誠實法案可能被用來攻擊自己。

川普說：「我認為真正的共和黨人，不會想看到他們取得空前成功的總統，因為名為霍利的二流參議員突發奇想而淪為箭靶。」

相較於批評誠實法案的川普，裴洛西「大力」支持股票交易禁令。裴洛西在聲明中說：「如果推進的法案有助於讓外界重拾對政府信任，並確保以最高道德標準審視掌權者，我會樂意支持─無論他們決定給這個法案什麼名稱。」

根據估計，截至7月30日裴洛西身價達到2.6億美元，在美國國會名列第四，其中逾1.3億美元是股票。輝達（Nvidia）是裴洛西股票投資組合最大部位，占投資組合比重達到兩成，Alphabet以13%名列第二，蘋果為4%。

如果誠實法案成為法律，美國國會議員、總統與副總統將立即禁止買進股票，法律頒布90天後則禁止拋售股票。誠實法案並要求國會議員下個任期起徹底出脫持股，總統和副總統2029年起也必須這麼做。

法案 議員 美國 川普 股票 裴洛西

延伸閱讀

川普頻頻宣布「緊急狀態」 美國法官將評估是否予以約束

台灣關稅放榜倒計時！川普政策體現1態度 連賢明分析談判卡關原因

可能比25%更低？大馬首相已與川普通話 8月1日宣布新關稅

被課50%高額關稅！巴西總統說「沒理由怕川普」要硬起來談判

相關新聞

美政界炒股禁令過首關 「國會女股神」力挺！川普卻由喜轉怒

美國參議院國土安全與政府事務委員會30日以8票贊成、7票反對，通過禁止政治人物交易股票的法案。有「國會女股神」之稱的眾議...

川普頻頻宣布「緊急狀態」 美國法官將評估是否予以約束

美國總統川普展開第二個任期以來，已在數十份總統文告宣布進入各種緊急狀態，從而繞過須經國會批准的正規程序，以非常態行動因應...

再選總統？賀錦麗宣布明年不參選加州州長

前副總統賀錦麗(Kamala Harris)30日透過辦公室發表聲明說，2026年不會參選加州州長。美聯社分析，賀錦麗的...

白宮推新系統 鼓勵民眾上傳健康資訊…學者憂個資遭濫用

川普總統30日邀集60多家大型科技公司及知名醫院領袖，在白宮宣布聯邦政府決定推動新計畫，鼓勵民眾將個人健康資訊和病歷上傳...

美國德州選區將重畫 共和黨拚眾院多5席 民主黨擬議事杯葛

德州共和黨30日公布該州的新國會選區地圖，目的是在2026年期中選區增加國會眾議院議席，擴大目前微弱的多數。

科技巨頭加入美健康資料追蹤計畫 患者睡眠、步數也共享

川普總統30日在白宮一場名為「讓醫療科技再次偉大」活動中，宣布將推動全新私人健康資料追蹤系統計畫。聯邦政府和參與計畫的公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。