美政界炒股禁令過首關 「國會女股神」力挺！川普卻由喜轉怒

美國參議院國土安全與政府事務委員會30日以8票贊成、7票反對，通過禁止政治人物交易股票的法案。有「國會女股神」之稱的眾議院議員裴洛西（Nancy Pelosi）已表態支持股票交易禁令，美國總統川普則一改原本支持態度，認為這項法案可能對他不利。

30日通過的法案名為誠實法案（The Honest Act），該法案與今年稍早「裴洛西法案」不同之處在於，除了國會議員與配偶，誠實法案也禁止總統與副總統交易股票。民主黨人在30日的表決都投下贊成票，共和黨人則反對，但有一人例外，即提出這項法案的密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）。

目前還不清楚誠實法案是否或何時會成為法律，該法案下一步是參議院投票表決。川普在參議院國土安全與政府事務委員會投票表決不久前，還說自己青睞霍利的構想，但法案通過後卻在社群媒體Truth Social批評霍利，認為誠實法案可能被用來攻擊自己。

川普說：「我認為真正的共和黨人，不會想看到他們取得空前成功的總統，因為名為霍利的二流參議員突發奇想而淪為箭靶。」

相較於批評誠實法案的川普，裴洛西「大力」支持股票交易禁令。裴洛西在聲明中說：「如果推進的法案有助於讓外界重拾對政府信任，並確保以最高道德標準審視掌權者，我會樂意支持─無論他們決定給這個法案什麼名稱。」

根據估計，截至7月30日裴洛西身價達到2.6億美元，在美國國會名列第四，其中逾1.3億美元是股票。輝達（Nvidia）是裴洛西股票投資組合最大部位，占投資組合比重達到兩成，Alphabet以13%名列第二，蘋果為4%。

如果誠實法案成為法律，美國國會議員、總統與副總統將立即禁止買進股票，法律頒布90天後則禁止拋售股票。誠實法案並要求國會議員下個任期起徹底出脫持股，總統和副總統2029年起也必須這麼做。