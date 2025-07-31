川普頻頻宣布「緊急狀態」 美國法官將評估是否予以約束

美國總統川普展開第二個任期以來，已在數十份總統文告宣布進入各種緊急狀態，從而繞過須經國會批准的正規程序，以非常態行動因應對。這些緊急狀態宣告已引發多樁訴訟，尤其是關稅，其中之一將在31日面臨迄今最大考驗：華府上訴法院將開始審理川普的「解放日」關稅案。

川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），宣稱美國貿易逆差為緊急狀態，對多國開徵關稅，促使進口商VOS Selections和其他幾家進口業者告上法院，主張川普自己也不認為事態緊急狀態，因為他的行政命令「至少九次描述貿易逆差『巨大而且持續』」，「既然貿易逆差是美國經濟50年來持續的特點」，就不能視為緊急狀態。

美國國際貿易法院和哥倫比亞特區地方法官康崔拉斯5月都判決認為，IEEPA是賦予國會、而非總統徵收關稅的權力，川普政府因而提出上訴，聯邦巡迴上訴法院將在美東時間31日上午10時（台灣時間31日晚間10時）舉行聽審會，聆聽兩造口頭陳述。

專家指出，這番法律攻防所熱烈爭辯的一大難題，是法院能否、或是否應該對總統宣告緊急狀態的決定，進行事後評判。紐約大學憲法學者夏恩指出，過去經驗顯示，「在涉及緊急狀態時，聯邦法院通常相當尊重總統基於事實的認定」。川普今年來已至少八次援引IEEPA。

美國司法部回應，貿易失衡最近幾年才演變為緊急狀況，並且質疑法官無權對川普的裁量權進行事後評判，「法院不能以其裁量權取代總統的裁量權」。