美維州市議員遭潑油點火 當局：私人恩怨無關政治

美國維吉尼亞州一名男子今天闖入市議員佛格勒（LeeVogler）在當地一家雜誌的辦公室，對他潑灑汽油並點火引燃；當局稱這起攻擊案是私人恩怨，無關政治。

美聯社報導，38歲的佛格勒擔任丹維爾市議會（Danville City Council）議員超過10年，在遭遇攻擊後被直升機緊急送往北卡羅來納州一處燒燙傷中心救治。

警方指出，涉嫌行凶的29歲男子海斯（ShotsieMichael Buck Hayes）強行進入佛格勒在「展示櫃雜誌」（Showcase Magazine，暫譯）的辦公室，與佛格勒對峙，接著將他追到外面並放火燒人。

海斯當場遭到逮捕，理由是一級謀殺未遂以及加重惡意傷害。

調查人員強調，犯嫌的動機似乎出於私人因素，與佛格勒擔任公務員的工作無關。然而，這起襲擊事件仍引發外界對全美公職人員遭遇暴力與騷擾日益升高的不安，特別是在當前公私界線日益模糊之際。

警方指出，海斯目前被拘押在丹維爾市監獄（Danville City Jail），不得保釋。

維吉尼亞州各地民選官員及政治人物立刻發聲譴責這起攻擊案。

共和黨籍州長楊金（Glenn Youngkin）透過聲明表示：「我們為丹維爾市議員佛格勒祈禱，他今天稍早在工作場所遭遇暴力攻擊。我們祈求佛格勒早日康復，也祈禱整個丹維爾社區恢復安寧。」