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加州教友涉詐欺王雪紅捐款案 美法院撤銷定罪、准許重審

中央社／ 舊金山30日專電
宏達電董事長王雪紅 。（聯合報系資料庫）
宏達電董事長王雪紅 。（聯合報系資料庫）

加州一間教會前長老常如武多年前因涉嫌詐欺宏達電董事長王雪紅，遭聯邦法院判刑48個月，另賠償受害者約新台幣3.5億。上訴期間因FBI調查員涉性交易通報衍生公信力問題，聯邦法院29日以檢方隱瞞對被告有利證據為由撤銷定罪、允許重新審判。

這起案件多年前爆發，因涉及台灣知名企業家王雪紅一度備受關注。

2016年，美國聯邦檢察官辦公室以詐欺和洗錢罪名，起訴北加州的基督之家第四家前長老常如武夫婦，指控其在2004年至2016年1月，向一名外籍捐款人取得合計740萬美元（約新台幣2.5億元）作為給教會的捐款，但卻將款項挪為私人用途。

法官審理後，於2020年判處常如武48個月刑期、另須賠償王雪紅和教會逾千萬美元。

常如武提出上訴期間，案件因程序公正性問題出現了變化。

根據記者取得的法院文件，美國聯邦調查局（FBI）負責調查本案的特別探員馬圖立克（MarkMatulich）於2018年赴海外執行任務期間付錢從事性交易，回到美國後未及時通報，違反了FBI政策，隨後在2019年接受2次測謊，結果均顯示有欺騙行為。

馬圖立克於測謊結果出爐後承認性交易、以及未依法回報。FBI在10個月後通知美國聯邦檢察官辦公室調查情況，之後又過了7個月才詳述馬圖立克的具體行為。檢方在上訴程序進行至中途時才將資訊揭露給常如武一方，案件之後退回聯邦地方法院審理。

馬圖立克已辭去職務。常如武申請進一步調查資訊後，查出更多涉及調查員誠信問題的證據。法院認定檢方忽視資訊揭露義務，29日撤銷定罪和判刑、准許重新審判。

常如武一方今天向記者證實，已收到法院裁決書，將與律師討論後續。

代表基督之家會友提出民事訴訟的原告律師蔡旌明告訴記者，靜候檢方下一步動作，預計若重新開庭，過程將會較之前快速。

FBI 美國

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