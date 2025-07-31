快訊

獨／全聯全體通路公告 8月1日起其他電支全面下架僅開放全支付

胡亦嘉急欲擺脫與泰山紛爭 為何拚街口上市勢在必行？

誣告罪二審改判6月 高虹安「將上訴」：求司法還公道

賀錦麗宣布不角逐加州州長　為2028問鼎白宮留伏筆

中央社／ 洛杉磯30日綜合外電報導
前副總統賀錦麗30日宣布將不競選2026年的加州州長，外界解讀她仍有意再次問鼎總統寶座。（美聯社）
前副總統賀錦麗30日宣布將不競選2026年的加州州長，外界解讀她仍有意再次問鼎總統寶座。（美聯社）

美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天宣布明年不會角逐加州州長，為她可能於2028年3度角逐白宮大位留下可能性。

綜合美聯社與法新社報導，賀錦麗的辦公室今天發布聲明表示：「過去6個月來，我花時間反思我國歷史上的這一刻，以及對我來說，繼續為美國人民奮鬥，並促進我所珍視的價值觀及理想的最好辦法。」

她說：「我曾認真考慮請求加州人民賦予我擔任他們州長的榮幸。我熱愛這個州、這裡的人民和充滿希望的未來。這裡是我的家鄉。但經過深思熟慮後，我已決定不參加這次的州長選舉。」

賀錦麗決定不角逐加州州長，使得外界對她政治前途的猜測持續延燒。自從去年在總統大選輸給川普後，她花了數月時間，私下考慮究竟要競選加州州長、再次挑戰白宮，還是乾脆徹底遠離選舉政治。

儘管2020年和2024年兩度問鼎白宮皆未成功，她並沒有排除再次挑戰的可能。目前並不清楚她何時會做出決定。

賀錦麗在聲明中並未直接提及川普，但表示「我們的政治、我們的政府以及我們的體制，屢屢辜負美國人民，最終釀成當前這場危機」。

她說：「我期待重新走入人群，傾聽美國人民心聲，幫助全國無畏奮戰的民主黨人贏得選舉，並在接下來幾個月裡分享我個人計畫的更多細節。」

賀錦麗若是選擇再次競選總統，將面臨若干不確定性。

儘管去年秋天敗給川普，賀錦麗若要再戰白宮，必須說服全國民主黨人她代表著黨的未來。此外，她與拜登關係密切，這也成為她的政治包袱，尤其民主黨人對拜登尋求連任而非主動退位的批評聲浪日益高漲。

2028年總統大選預料將競爭激烈，可能投入選戰的人物包括加州州長紐松（Gavin Newsom）。無論誰出馬都將面臨嚴峻難題，需要團結目前四分五裂、支持率低迷的民主黨，並努力緩解川普在華府推動的施政。

川普 美國 賀錦麗

延伸閱讀

鮑爾決議維持利率不降…川普：也許我該自己當聯準會主席

日韓為何「吞得下去」願天價交換15％關稅？全世界都被川普搶一輪

川普放話會見習近平！他放心喊「穩了」：關稅休兵到年底

整理包／歐盟、南韓都降了！川普公布關稅名單 新舊稅率比較…6國變高了

相關新聞

暗批川普？鮑爾：聯準會若無獨立性「易讓人操控利率影響選舉」

美國總統川普數日前罕見親自造訪聯準會，呼籲降息，但聯準會30日舉行貨幣政策會議，決定利率維持不變。主席鮑爾（Jerome...

賀錦麗宣布不角逐加州州長　為2028問鼎白宮留伏筆

美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天宣布明年不會角逐加州州長，為她可能於2028年3度角逐白宮大位留下可...

第三所和解常春藤盟校！布朗大學支付15億元、願配合川普政府政策

美國布朗大學在川普政府針對全美頂尖學府施壓的行動下，於30日與政府達成協議，承諾在十年內向所在地羅德島州的勞動力發展計畫...

美國對巴西大法官祭制裁 因應侵犯人權行徑

美國政府今天根據「全球馬格尼茨基人權問責法」，對負責審理前總統波索納洛案的巴西聯邦最高法院大法官莫瑞斯祭出新制裁，因應侵...

川普會習近平…可能年底前

外界關注川習會何時舉行，美國總統川普29日表示，中國大陸國家主席習近平希望和他見面，他也期待這場會面，雙方應該年底前會見...

沒輸過是因為偷吃步？傳川普打高爾夫球作弊 球僮偷偷將球放在更有利位置

美國總統川普（Donald Trump，又譯特朗普）熱愛打高爾夫球是人盡皆知的事情，他經常吹噓自己擁有高超球技，在高球場上就如他的人生一樣「幾乎從未輸過」。有趣的是，近日卻流出一段影片…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。