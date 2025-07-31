賀錦麗宣布不角逐加州州長　為2028問鼎白宮留伏筆

美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天宣布明年不會角逐加州州長，為她可能於2028年3度角逐白宮大位留下可能性。

綜合美聯社與法新社報導，賀錦麗的辦公室今天發布聲明表示：「過去6個月來，我花時間反思我國歷史上的這一刻，以及對我來說，繼續為美國人民奮鬥，並促進我所珍視的價值觀及理想的最好辦法。」

她說：「我曾認真考慮請求加州人民賦予我擔任他們州長的榮幸。我熱愛這個州、這裡的人民和充滿希望的未來。這裡是我的家鄉。但經過深思熟慮後，我已決定不參加這次的州長選舉。」

賀錦麗決定不角逐加州州長，使得外界對她政治前途的猜測持續延燒。自從去年在總統大選輸給川普後，她花了數月時間，私下考慮究竟要競選加州州長、再次挑戰白宮，還是乾脆徹底遠離選舉政治。

儘管2020年和2024年兩度問鼎白宮皆未成功，她並沒有排除再次挑戰的可能。目前並不清楚她何時會做出決定。

賀錦麗在聲明中並未直接提及川普，但表示「我們的政治、我們的政府以及我們的體制，屢屢辜負美國人民，最終釀成當前這場危機」。

她說：「我期待重新走入人群，傾聽美國人民心聲，幫助全國無畏奮戰的民主黨人贏得選舉，並在接下來幾個月裡分享我個人計畫的更多細節。」

賀錦麗若是選擇再次競選總統，將面臨若干不確定性。

儘管去年秋天敗給川普，賀錦麗若要再戰白宮，必須說服全國民主黨人她代表著黨的未來。此外，她與拜登關係密切，這也成為她的政治包袱，尤其民主黨人對拜登尋求連任而非主動退位的批評聲浪日益高漲。

2028年總統大選預料將競爭激烈，可能投入選戰的人物包括加州州長紐松（Gavin Newsom）。無論誰出馬都將面臨嚴峻難題，需要團結目前四分五裂、支持率低迷的民主黨，並努力緩解川普在華府推動的施政。