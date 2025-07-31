暗批川普？鮑爾：聯準會若無獨立性「易讓人操控利率影響選舉」

美國總統川普數日前罕見親自造訪聯準會，呼籲降息，但聯準會30日舉行貨幣政策會議，決定利率維持不變。主席鮑爾（Jerome Powell）則在記者會上強調聯準會的獨立性。

ABC新聞報導，川普已多次催促聯準會降息，稱此舉將提振經濟表現，並減少政府債務的利息支出。他在6月批評鮑爾時甚至表示，「我們這裡就是有個人死不肯降息，也許我該自己去聯準會，我能任命我自己嗎？我做得一定比他們強得多。」

鮑爾在30日的記者會上表示，政治獨立性賦予央行官員「能夠以聚焦數據、前景變化與風險權衡的方式，來做出這些極具挑戰性的決策，而非考量政治因素」。

他補充道：「如果沒有這種獨立性，就很容易讓人有動機，比如說，透過操控利率來影響選舉，我認為這一點非常關鍵。」

國會山莊報報導，儘管面臨白宮在利率問題上的強大壓力。鮑爾仍高度評價川普上周親自視察聯準會總部。即使雙方曾就翻修工程範圍與規模有過爭執，鮑爾仍表示，能夠接待川普是一種「榮幸」，並稱此次會面為一次「良好的訪問。」

他說：「總統來訪這種事在聯準會並不常見。」不過，被問及川普對聯準會翻修工程的關注是否因為他對利率政策的不滿時，鮑爾並未正面回應，反而強調雙方共同希望儘快完成翻修工程。

鮑爾說：「我很高興總統多次表示，他真正想看到的是我們儘快完成這項建設。這是我們的工作重點，也將是我們全力達成的目標。」