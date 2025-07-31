快訊

大雨造成路基淘空！南橫公路一家五口連人帶車墜谷消失 行車記錄器曝光

台中太平清晨住宅惡火奪2命 2歲女童、5旬男不幸亡…3人尚搶救中

大和撫子的悲鳴！滿洲開拓團的性暴力恥辱印記

美國對巴西大法官祭制裁 因應侵犯人權行徑

中央社／ 聖保羅30日專電

美國政府今天根據「全球馬格尼茨基人權問責法」，對負責審理前總統波索納洛案的巴西聯邦最高法院大法官莫瑞斯祭出新制裁，因應侵犯人權行徑。

「全球馬格尼茨基人權問責法」（ The GlobalMagnitsky Human Rights Accountability Act ）是華府對其認為犯下嚴重侵犯人權和腐敗行為的外國人實施的最嚴厲制裁之一，也是巴西高層首次受到此類制裁。

這是美國總統川普（Donald Trump）批評其政治盟友、前巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在被控策畫政變訴訟中受到的待遇後，美國對巴西實施的最新一輪制裁。

7月9日，川普宣布對巴西產品課徵50%關稅。

7月15日，川普政府宣佈對巴西的「不公平」貿易行為進行調查。

7月18日，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）宣佈撤銷莫瑞斯（Alexandre de Moraes）及其家人和「盟友」的美國簽證。

今天，除了對莫瑞斯祭出「馬格尼茨基」法案制裁外，川普還簽署制定新稅率的行政命令，但列出一長串不受新關稅影響的產品類別。

根據BBC巴西新聞網引述前往美國的巴西參議員稱，巴西可能在未來幾天再受到新制裁。

巴西 美國 人權

延伸閱讀

川普宣布對南韓貨品課徵15%關稅 韓並承諾對美投資3,500億美元

美韓達成貿易協議 南韓被課徵15%的關稅

川普挺盟友波索納洛 對巴西加徵關稅至50%

美中貿易會談落幕 川普：相信會達成公平協議

相關新聞

暗批川普？鮑爾：聯準會若無獨立性「易讓人操控利率影響選舉」

美國總統川普數日前罕見親自造訪聯準會，呼籲降息，但聯準會30日舉行貨幣政策會議，決定利率維持不變。主席鮑爾（Jerome...

美台關係敏感之際 美參院軍委會主席傳8月率團訪問台灣

金融時報31日引述3位知情人士報導，美國參議院軍事委員會的共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）將於8月率領國會...

美國對巴西大法官祭制裁 因應侵犯人權行徑

美國政府今天根據「全球馬格尼茨基人權問責法」，對負責審理前總統波索納洛案的巴西聯邦最高法院大法官莫瑞斯祭出新制裁，因應侵...

川普會習近平…可能年底前

外界關注川習會何時舉行，美國總統川普29日表示，中國大陸國家主席習近平希望和他見面，他也期待這場會面，雙方應該年底前會見...

沒輸過是因為偷吃步？傳川普打高爾夫球作弊 球僮偷偷將球放在更有利位置

美國總統川普（Donald Trump，又譯特朗普）熱愛打高爾夫球是人盡皆知的事情，他經常吹噓自己擁有高超球技，在高球場上就如他的人生一樣「幾乎從未輸過」。有趣的是，近日卻流出一段影片…

美加徵關稅大陸銷售疲軟拖累 賓士Q2獲利衰退近70%

德國豪華汽車製造商賓士（Mercedes-Benz）今天表示，受到美國加徵關稅，以及中國銷售疲弱影響，公司第2季獲利大幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。