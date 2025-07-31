美國對巴西大法官祭制裁 因應侵犯人權行徑

美國政府今天根據「全球馬格尼茨基人權問責法」，對負責審理前總統波索納洛案的巴西聯邦最高法院大法官莫瑞斯祭出新制裁，因應侵犯人權行徑。

「全球馬格尼茨基人權問責法」（ The GlobalMagnitsky Human Rights Accountability Act ）是華府對其認為犯下嚴重侵犯人權和腐敗行為的外國人實施的最嚴厲制裁之一，也是巴西高層首次受到此類制裁。

這是美國總統川普（Donald Trump）批評其政治盟友、前巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在被控策畫政變訴訟中受到的待遇後，美國對巴西實施的最新一輪制裁。

7月9日，川普宣布對巴西產品課徵50%關稅。

7月15日，川普政府宣佈對巴西的「不公平」貿易行為進行調查。

7月18日，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）宣佈撤銷莫瑞斯（Alexandre de Moraes）及其家人和「盟友」的美國簽證。

今天，除了對莫瑞斯祭出「馬格尼茨基」法案制裁外，川普還簽署制定新稅率的行政命令，但列出一長串不受新關稅影響的產品類別。

根據BBC巴西新聞網引述前往美國的巴西參議員稱，巴西可能在未來幾天再受到新制裁。