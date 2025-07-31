川普終止所有小額包裹的關稅豁免 Temu等電商面臨新衝擊
美國總統川普30日簽署行政命令，將終止全球小額包裹關稅豁免，轉而要對所有貿易夥伴的低價進口產品課稅。
白宮公布的事實清單顯示，該措施將於8月29日生效，適用於所有價值在800美元以下、之前符合免稅待遇的商品。
Shein和Temu等直接向美國消費者發貨的電商，將面臨新的關稅。
白宮稱，這項措施將堵住「用於逃避關稅以及向美國輸送致命合成鴉片類藥物以及其它不安全或低於市場價格產品的災難性漏洞」。
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