川普會習近平…可能年底前

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

外界關注川習會何時舉行，美國總統川普29日表示，中國大陸國家主席習近平希望和他見面，他也期待這場會面，雙方應該年底前會見面。他還說，美中在瑞典舉行的最新一輪貿易會談，是「非常好的會面」。

川普結束蘇格蘭訪問行程，返美途中在空軍一號回應媒體有關川習會提問表示，習近平希望見面，「我也期待這場會面」。他認為，兩人應該會在年底前會面。

外媒先前引述知情人士報導，川普和習近平的幕僚已在討論可能於川普今年稍晚出訪亞洲期間，促成兩位領袖會面。知情人士表示，雙方確實在討論中，包括可能讓川普於南韓舉行亞太經合會（APEC）前後順道訪問中國，或於10月30日至11月1日APEC峰會期間舉行場邊會議。

川普 習近平

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