快訊

已請假2個月！葉丙成涉洩性平案學生個資 調查再延至8月22日

炒作當配方、凋零成必然？揭日本高級生吐司的盛衰記

不只肝臟問題？沈玉琳健康亮紅燈 傳與1疾病有關「進加護病房」

聽新聞
0:00 / 0:00

沒輸過是因為偷吃步？傳川普打高爾夫球作弊 球僮偷偷將球放在更有利位置

香港01／ 撰文／王海
美國總統川普熱愛打高爾夫球是人盡皆知的事情，他經常吹噓自己擁有高超球技，在高球場上就如他的人生一樣「幾乎從未輸過」。歐新社
美國總統川普熱愛打高爾夫球是人盡皆知的事情，他經常吹噓自己擁有高超球技，在高球場上就如他的人生一樣「幾乎從未輸過」。歐新社

美國總統川普（Donald Trump，又譯特朗普）熱愛打高爾夫球是人盡皆知的事情，他經常吹噓自己擁有高超球技，在高球場上就如他的人生一樣「幾乎從未輸過」。有趣的是，近日卻流出一段影片，出訪蘇格蘭打高爾夫球的川普似乎依賴球僮為其「出術」，偷偷將球放在較有利的位置供他揮桿。

網上流出川普在蘇格蘭打高爾夫球，球僮為其「作弊」的影片：

從網上的影片可見，川普駕駛一架高爾夫球車，從球道左側駛來，前方是沙坑，左側是長草區。兩名球僮從川普的座駕走過時，攝影機拍到其中一名球僮突然停下來，微微彎下腰，然後拋下一顆高爾夫球。

白宮尚未就影片的真實性發表評論，但網上有不上網友已斷定這是川普「作弊」的證據。

關於川普在高爾夫比賽中「出貓」的指控由來已久。最近，荷李活著名演員Samuel Jackson在被問到他的高爾夫球技是否比川普高時表示：「哦，我當然比川普厲害，我並不作弊。」

另一位演員Anthony Anderson在2016年接受深夜訪談節目時表示：「川普是一位偉大的高爾夫球手。我不會說川普作弊，一般都是他的球僮替他作弊。」

當被問到是否親眼看見川普作弊時，Anderson回答指：「哦，是的，好幾次。好幾次。」

延伸閱讀：

卡達贈川普豪華飛機為新空軍一號 美媒：開始改裝工作

哈佛都要跪？紐時：願支付5億美元與川普政府和解

文章授權轉載自《香港01》

美國 川普 蘇格蘭 高爾夫

相關新聞

沒輸過是因為偷吃步？傳川普打高爾夫球作弊 球僮偷偷將球放在更有利位置

美國總統川普（Donald Trump，又譯特朗普）熱愛打高爾夫球是人盡皆知的事情，他經常吹噓自己擁有高超球技，在高球場上就如他的人生一樣「幾乎從未輸過」。有趣的是，近日卻流出一段影片…

美加徵關稅大陸銷售疲軟拖累 賓士Q2獲利衰退近70%

德國豪華汽車製造商賓士（Mercedes-Benz）今天表示，受到美國加徵關稅，以及中國銷售疲弱影響，公司第2季獲利大幅...

川普施壓降息…聯準會權衡風險如走鋼索 預料將按兵不動

美國聯邦準備理事會（Fed）明天結束為期兩天的政策會議時預料將頂住政治壓力，維持利率不變。與此同時，美國總統川普關稅措施...

拒幫陌生人顧行李 女乘客被狠瞪超委屈：兩大理由不能幫

在機場等候登機時，若有陌生人請你幫忙看顧行李，你會怎麼做？美國一名女網友近日在Reddit論壇上分享自己婉拒後，竟被對方怒瞪的經歷，並提出兩個明確的拒絕理由。事實上，美國運輸安全管理局（TSA）也多次提醒，旅客應避免代為看管他人物品，以免陷入潛在風險。

紐約大樓槍案／嫌犯留下3頁遺書 稱打球患腦病、想報復NFL

警方透露，28日在紐約曼哈頓中城開槍殺死四人、重傷一人並自我了結的嫌犯塔穆拉(Shane Tamura，音譯，日本姓氏譯...

紐約大樓槍案／嫌犯朝胸部自戕 似有意將腦部留法醫解剖

慢性創傷性腦病(Chronic Traumatic Encephalopathy, CTE是一種由於頭部受到持續撞擊而誘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。