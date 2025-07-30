沒輸過是因為偷吃步？傳川普打高爾夫球作弊 球僮偷偷將球放在更有利位置

美國總統川普（Donald Trump，又譯特朗普）熱愛打高爾夫球是人盡皆知的事情，他經常吹噓自己擁有高超球技，在高球場上就如他的人生一樣「幾乎從未輸過」。有趣的是，近日卻流出一段影片，出訪蘇格蘭打高爾夫球的川普似乎依賴球僮為其「出術」，偷偷將球放在較有利的位置供他揮桿。

網上流出川普在蘇格蘭打高爾夫球，球僮為其「作弊」的影片：

Never trust a man that cheats at golf.

Trump's caddy caught dropping a ball for him.



I also heard he fucks kids. (Trump, not the caddy.)#TrumpIsAPedoRapist #PedoPresident pic.twitter.com/OVRyjbcGuU — Winnipeg Handshake (@Crusty_Old_Punk) 2025年7月27日

從網上的影片可見，川普駕駛一架高爾夫球車，從球道左側駛來，前方是沙坑，左側是長草區。兩名球僮從川普的座駕走過時，攝影機拍到其中一名球僮突然停下來，微微彎下腰，然後拋下一顆高爾夫球。

白宮尚未就影片的真實性發表評論，但網上有不上網友已斷定這是川普「作弊」的證據。

關於川普在高爾夫比賽中「出貓」的指控由來已久。最近，荷李活著名演員Samuel Jackson在被問到他的高爾夫球技是否比川普高時表示：「哦，我當然比川普厲害，我並不作弊。」

另一位演員Anthony Anderson在2016年接受深夜訪談節目時表示：「川普是一位偉大的高爾夫球手。我不會說川普作弊，一般都是他的球僮替他作弊。」

當被問到是否親眼看見川普作弊時，Anderson回答指：「哦，是的，好幾次。好幾次。」

延伸閱讀：

卡達贈川普豪華飛機為新空軍一號 美媒：開始改裝工作

哈佛都要跪？紐時：願支付5億美元與川普政府和解

文章授權轉載自《香港01》