美加徵關稅大陸銷售疲軟拖累 賓士Q2獲利衰退近70%

德國豪華汽車製造商賓士（Mercedes-Benz）今天表示，受到美國加徵關稅，以及中國大陸銷售疲弱影響，公司第2季獲利大幅衰退近70%。同時，賓士也下修全年營收展望。

法新社報導，賓士第2季淨利9億5700萬歐元（約11億美元），遠低於金融數據公司FactSet訪調分析師預估的15億美元。

賓士表示，倘若無關稅，該公司汽車部門利潤率可達6.6%，高於實際的5.1%。從季度汽車部門總銷售額242億歐元來看，關稅帶來的成本費用達數億歐元。

賓士執行長康林松（Ola Kallenius）表示，在當前「充滿變動的商業環境」下，這個財報結果已算「穩健」。

他還說：「我們正運用我們全球生產據點的優勢，積極適應新的地緣政治現實。」

美國總統川普4月對進口汽車加徵25%關稅，聲稱此舉有助提振美國製造業。

該政策衝擊歐洲車廠，包括吉普（Jeep）和雪鐵龍（Citroen）母公司斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）、以及汽車巨擘福斯（Volkswagen）近期北美銷售都出現下滑。

賓士第2季美國銷售量下跌12%。中國銷售量更是重挫19%，凸顯面對比亞迪等中國當地競爭對手時面臨的挑戰。

賓士指出年度新財測納入關稅的衝擊，預計集團全年營收將「明顯低於」去年的1460億歐元。

賓士今年2月預估2025年營收僅「略低於」2024年水平。