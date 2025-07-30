川普施壓降息…聯準會權衡風險如走鋼索 預料將按兵不動

美國聯邦準備理事會（Fed）明天結束為期兩天的政策會議時預料將頂住政治壓力，維持利率不變。與此同時，美國總統川普關稅措施影響逐漸顯現。

法新社報導，聯準會預定明天美東時間下午2時（台灣時間31日凌晨2時）宣布利率決定。

畢馬威（KPMG）首席經濟學家史萬克（DianeSwonk）告訴法新社：「這對聯準會而言如同走鋼索，因為他們必須在沒有安全網的情況下權衡眾多風險。」

史萬克在近日備忘錄中說：「部分對關稅最敏感的產業已開始出現價格上漲的情況，不過關稅引起的通膨升溫大多仍在後頭。」

她表示，與此同時，勞動市場基礎出現裂痕，裁員幅度只要略增就可能對需求產生更大的影響。

分析師普遍預期聯準會將維持利率在4.25%至4.50%區間。聯準會上次降息是在去年12月。聯準會按兵不動恐將再度惹惱川普。

摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）首席美國經濟學家法羅利（Michael Feroli）在備忘錄中說，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）很可能將在明天記者會上迴避有關川普揚言開除他或外界揣測他可能提前退休等問題。