美參議院通過提名 川普前律師出任上訴法院法官

美國聯邦參議院今天宣布，曾任總統川普私人律師的波維（EmilBove）以50票比49票通過投票，將成為第三巡迴上訴法院聯邦法官。

法新社報導，共和黨多數的聯邦參議院證實，波維將成為第三巡迴上訴法院（3rd US Circuit Court ofAppeals）聯邦法官。聯邦法官為終身職。

民主黨激烈反對此事，本月稍早還退出參議院委員會會議以示抗議。

2位共和黨參議員對此提名案投下反對票，分別是阿拉斯加州的穆考斯基（Lisa Murkowski）與緬因州的柯林斯（Susan Collins），但比起其他政黨僅有47席，共和黨在參議院仍有53席優勢，因此能通過提名投票。

波維的提名案招致許多強烈反對，參議院司法委員會民主黨參議員杜賓（Dick Durbin）在提名案通過後，今天晚間發表聲明批評波維。杜賓說：「波維對總統盲目的忠誠是他夠格的主要原因。」並提到，波維支持2021年1月6日國會山莊動亂事件，還開除了對此事究責的檢察官。

今年44歲的波維曾任聯邦檢察官，他是在擔任司法部助理副部長這個司法部第三號官員期間，獲川普提名擔任聯邦法官。

第三巡迴上訴法院管轄範圍包括美東的德拉瓦州（Delaware）、紐澤西州（New Jersey）和賓夕法尼亞州（Pennsylvania）。