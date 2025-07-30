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不只賴總統訪美過境受阻 外媒曝防長顧立雄6月赴華府突遭取消

不只拒絕賴總統過境 傳美國6月取消顧立雄赴美軍事會談

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
外媒報導，美國在6月取消與台灣國防部長顧立雄（右）的一場軍事會談。此前媒體報導，賴清德總統向美國提出過境紐約前往中美洲的請求也遭拒絕。本報系資料照片
外媒報導，美國在6月取消與台灣國防部長顧立雄（右）的一場軍事會談。此前媒體報導，賴清德總統向美國提出過境紐約前往中美洲的請求也遭拒絕。本報系資料照片

英國金融時報報導，美國在6月取消與台灣國防部長的一場會晤，這加深了台北方面的擔憂， 擔心美國總統川普正審慎考量那些可能惹惱中國大陸的支持台灣行動。

多位知情人士透露，國防部長顧立雄原本計劃前往華盛頓，與美國國防部第三號人物、負責制定政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）進行國防會談，但美方在最後一刻取消這場會面。

這項消息最初由華盛頓郵報報導，金融時報稍後跟進。

美方向台灣表示，取消會面的原因是因為美國正在打擊伊朗，時機不宜。但幾位知情人士說，其實還有其他考量。

一些美國官員擔心，允許台灣國防部長訪美可能會破壞美中貿易談判，並且不利川普努力想敲定與中國國家主席習近平舉行高峰會的安排。

台灣與美國目前正在討論新的會面日期，但知情人士說，美方希望會晤層級比顧立雄低的官員。如此一來，更加深了有關川普希望避免激怒北京的疑慮。一位美國官員說，目前尚不清楚會舉行哪個官員級別的會談。

在美方取消與顧立雄的會面前，川普與習近平進行了通話。這讓人推測，川普可能屈服於中國的壓力。

金融時報分析，如果讓顧立雄訪美，將釋出美方無視中國壓力的訊號。自1979年美國與台灣斷交、改與北京建交以來，根據不成文規定，美方一直不允許台灣國防部長訪問華盛頓。

台灣駐美代表處表示，「向來不評論軍事交流相關事宜」。白宮拒絕置評，美國國防部則尚未回應媒體置評請求。

金融時報周一（28日）才報導，白宮已拒絕賴清德總統過境紐約前往中美洲的請求，原因是中國駐美大使館表達關切。

美國智庫布魯金斯學會資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）表示，美方延後賴清德過境的時機，正值台北方面日益感到不安，擔心川普為了順利與習近平在秋季會晤，而設法降低與北京的緊張關係。

喬治城大學的中國問題專家麥艾文（Evan Medeiros）表示，取消這場國防會議是「非常危險的」，因為「削弱了對中國的嚇阻，讓台灣領袖感到不安，也削弱了美國內部的決心」。

台北方面為了回應華盛頓的強力施壓，一直尋求加快軍武採購，強化自我防衛能力。根據三位知情人士說法，台灣上個月已開始向美國申請允許採購200億美元的美製彈藥與武器。台北方面規劃讓這些軍售在明年進行。

然而華盛頓試圖避免干擾與中國的貿易談判或高層會晤，可能會打亂台北方面的上述時程表。

美國中情局前中國資深分析師韋德寧（Dennis Wilder）表示，台灣在美國政府內部的支持力道已不如過往，「舉例來說，在川普政府首任時期，台北可以仰賴當時的副國安顧問博明（Matt Pottinger）以及國務卿龐培歐的堅定支持與力挺。龐培歐甚至主張美國應承認台灣為主權國家。」

美方 國防部 美國國防

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