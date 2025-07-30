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不只賴總統訪美過境受阻 外媒曝防長顧立雄6月赴華府突遭取消

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中華民國國防部長顧立雄，攝於14日。資料照片。路透
中華民國國防部長顧立雄，攝於14日。資料照片。路透

華盛頓郵報與金融時報報導，在本周於瑞典斯德哥爾摩舉行的關鍵貿易談判期間，以及美國總統川普可能於秋季與中國國家主席習近平舉行峰會前，華府已對北京採取較為溫和的立場。相關舉措包括：勸阻賴清德總統原訂8月初過境美國，以及推遲國防部長顧立雄與五角大廈高層原定6月舉行的會晤等。

華郵報導，根據3位知情人士透露，賴清德總統原訂於8月初過境美國，往返時分別停留達拉斯與紐約市。但行程在川普政府試圖更改動線後遭到取消。一位人士指出，美方希望賴總統避開主要城市，並限制其公開活動。另一位人士則說：「他們並未明言禁止，但設下諸多限制，顯然不希望這次過境成行。」

不過，賴清德並非今年首位訪美行程遭取消的台灣高層。另有兩位知情人士透露，國防部長顧立雄原訂6月訪問華府，與包括美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）在內的五角大廈高層舉行會議，但在6月初川普與習近平通話後，美方突然取消這些會晤。

根據金融時報報導，美方告知台灣，由於美國對伊朗發動打擊行動，因此目前時機不宜。但數位知情人士指出，背後還涉及其他顧慮。部分美國官員擔心，若允許台灣國防部長訪美，將削弱美中貿易談判，並損害川普爭取舉行川習會的努力。

若讓顧立雄成行，將顯示美方刻意忽視中國施壓。根據不成文規定，自1979年中美建交後，美方便未再允許我國防部長訪問華府。

據報導，美台雙方正討論重新安排會議的日期。但知情人士透露，美方傾向由層級低於顧立雄的官員出席，這進一步引發外界對川普試圖避免激怒中國的疑慮。一位美國官員表示，目前尚未確定會議將由何種層級代表出席。

華郵報導，知情人士透露，習近平在通話中敦促川普限制美台之間的接觸。華府方面至今尚未重新安排相關會議。

與此同時，川普政府正評估是否直接向台灣運送更多軍事裝備。金融時報指出，在華府強烈督促下，台北持續推動武器採購，以提升自我防衛能力，應對中國可能發動的入侵。3位知情人士透露，台灣6月啟動申請程序，尋求美國批准採購價值200億美元的美製彈藥與武器。

台北方面希望，這批軍售能於明年順利完成。華郵報導，根據一位美國官員透露，五角大廈稍早前已向白宮提交一批援助方案供川普審核，但尚未獲得批准。另一位知情人士表示，白宮之後已將該方案轉交給同樣參與軍援決策的國務院。五角大廈與國務院皆未對置評請求作出回應。

川普 國防部 過境美國

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