拒幫陌生人顧行李 女乘客被狠瞪超委屈：兩大理由不能幫

在機場等候登機時，若有陌生人請你幫忙看顧行李，你會怎麼做？美國一名女網友近日在Reddit論壇上分享自己婉拒後，竟被對方怒瞪的經歷，並提出兩個明確的拒絕理由。事實上，美國運輸安全管理局（TSA）也多次提醒，旅客應避免代為看管他人物品，以免陷入潛在風險。

該名女網友安蒂·艾澤莉雅（Andi Azalea）在Reddit的聯合航空版發文表示，日前在登機門附近候機時，鄰座一位媽媽準備帶年幼的孩子上廁所，開口請她幫忙照看行李。原PO婉拒後，對方竟狠狠瞪了她一眼，讓她頓時感到尷尬。雖然現場另一位女旅客隨後出聲願意幫忙，但那位媽媽仍相當不悅。

艾澤莉雅強調，自己拒絕的原因有兩點：其一是基於安全考量，畢竟無法得知行李中究竟裝了什麼；其二則是不想錯過自己登機的順序組別。最後，這位媽媽雖然及時趕回登機門，但此時登機程序已經開始。

她補充說，過去自己帶孩子旅行時也曾遇到類似情況，但總是選擇將行李一同帶進洗手間，從不麻煩他人代為看管。

TSA長期以來也不斷提醒民眾，行李應全程自行保管，切勿交由陌生人代顧，也不要替他人保管不明物品，以免誤觸法律或捲入安全事件。