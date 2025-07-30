南非11月G20峰會 川普稱可能不出席

美國總統川普今天表示，他可能不會出席11月在南非舉行的20國集團（G20）領袖峰會，而是派其他人代表美國與會，理由是他不認同南非政策。

路透社報導，川普在總統專機「空軍一號」（AirForce One）上告訴記者：「我認為我可能會派其他人去，因為我和南非有很多問題，他們有些非常糟糕的政策。」

川普對南非的國內外政策頗有微詞，包括南非土地政策，以及指控美國盟邦以色列在加薩走廊（Gaza Strip）犯下種族滅絕。

川普2月曾簽署行政命令削減美國對南非的財務援助，5月在白宮會見南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）時，還當面提及白人種族滅絕和土地沒收等不實指控。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今年稍早也抵制在南非舉行的G20外交部長會議。南非是G20輪值主席國，任期從去年12月到今年11月。