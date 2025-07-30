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川普關稅大限將至 美國咖啡等5大進口品恐漲價

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國的關稅寬限期將於8月1日到期，屆時川普政府將對數十個無法達成協議的貿易夥伴提高稅率，這可能導致消費者物價上漲，首當其衝的將是咖啡等進口品。

法新社報導，經濟學家已警告，美國課徵的較高關稅將由輸入外國商品的進口商負擔，恐導致企業成本上升，進而轉嫁給一般家庭。

此舉構成的風險是抑制消費，而消費正是驅動美國這個全球最大經濟體的主要動力。

川普的關稅措施可能將影響從咖啡豆、米、可可、海鮮到電子產品等的各項商品。

以下是部分受影響的產品實例：

● 咖啡

根據美國咖啡協會（National Coffee Association）統計，美國超過99%的咖啡豆仰賴進口，且2/3的美國成年人每天都會喝咖啡。

根據美國農業部（USDA）統計，美國咖啡豆的主要供應國包括巴西、哥倫比亞與越南。

巴西是美國過去幾年來最大的咖啡豆進口來源國，占總進口量30%以上，卻將於8月1日起面臨高達50%的關稅威脅。

同時間，即使越南最近與川普達成協議，來自越南的進口咖啡豆仍面臨額外20%的關稅。

● 衣服

襯衫、毛衣等服飾也可能變得更貴。

美國衣履協會（American Apparel & FootwearAssociation, AAFA）表示，自今年1月到5月，美國超過一半的進口服飾是來自中國、越南與孟加拉。這3國目前皆面臨川普政府實施關稅，但稅率不一。

中國服飾占約美國進口總量的近1/3，今年遭課徵新的30%關稅，從現有的關稅再往上加。

如果現行關稅協議未能於8月12日到期前延長，對中國商品課徵的關稅可能進一步上調，導致公司必須停止進口，或被迫轉嫁更多成本給消費者。

美國衣履協會表示，越南商品占美國進口服飾的近20%，孟加拉商品占約11%。川普已揚言將對孟加拉商品課徵35%關稅。

● 茉莉香米

根據美國農業部，美國是西半球最大的稻米進口國，進口約130萬噸的米。

美國進口的稻米中，超過60%為香米品種，主要是泰國的茉莉香米與印度和巴基斯坦的巴斯馬蒂香米（basmati）。

自8月1日起，泰國面臨預期達36%的關稅，印度26%，巴基斯坦則是29%。

美國也進口亞洲少量的中粒米與短粒米，以及來自南美洲的若干稻米產品。

● 可可

根據美國農業部，美國進口的可可豆主要來自象牙海岸與厄瓜多等地，2017年到2021年的進口金額每年平均達超過11億美元。其中，自象牙海岸進口的可可豆面臨21%的關稅。

此外，每年價值達5億7600萬美元的可可脂，主要由印尼與馬來西亞供應，分別面臨19%與25%的新關稅。

● 電子產品

除了對特定國家的進口品課徵關稅外，川普也威脅自8月1日起對進口銅徵收50%的關稅。

波士頓顧問公司（BCG）警告，這可能會讓進口到美國的粗銅與精煉銅成本增加86億美元，如果關稅延伸到衍生產品，成本還會進一步攀升。

波士頓顧問公司預期，建築業和電子產品製造商的材料成本將大幅上升。美國境內消耗的銅產品中，有42%用於建築業。

美國 川普 咖啡豆

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