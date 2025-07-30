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白宮經濟顧問：川普決定放行輝達H20晶片銷中國

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國白宮國家經濟顧問哈塞特今天表示，總統川普和他的團隊已經決定允許輝達（Nvidia）的H20人工智慧（AI）晶片運往中國，以便在製造最佳晶片的競賽中阻止中國超前。

路透社報導，輝達2週前表示，公司正在向美國政府提出申請，要恢復將旗下H20圖形處理器（GPU）銷往中國，且美方政府已保證輝達很快將取得許可。

H20晶片是輝達所能合法銷售給中國的最高階晶片，但在川普第一個總統任期和後來的拜登總統任內實施的限制下，H20少了在中國以外地區銷售的版本所具備的部分運算能力。

白宮國家經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）在福斯新聞頻道（Fox News Channel）節目「瑪莎麥卡勒姆的故事」（The Story with Martha MacCallum）中表示，「川普總統和他的團隊決定放行輝達晶片」，以維持美國在AI晶片領域的技術優勢。

他指出：「必須嚴肅看待的一項風險是，如果中國不向我們購買晶片，他們就會自行創新，製造自己的晶片。我們最不希望看到的，就是他們在晶片競賽中超前。」

H20 美國 川普

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