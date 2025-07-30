已婚女教師傳裸照給學生 「差點發生性行為」判緩刑免被關
美國一名已婚女教師向未成年學生發送自己的裸照，兩人還差點發生性行為，學生最後逃離魔爪，老師被判處5年緩刑，免受牢獄之災。
根據《紐約郵報》報導，2023年美國一名特殊教育老師向未成年學生發送自己的裸照、使用性玩具的影片，還要求學生回傳自己的裸照，甚至試圖強迫他發生性關係。
據學生證詞，他和這名已婚女教師進展迅速，當時已經接吻了，但到緊要關頭時，學生以身體不舒服為由，逃離老師狼爪。
警方展開調查後，2024年檢方指控該師犯下多項重罪，包括持有兒童色情製品、篡改或試圖篡改受害者資料、二級法定性侵、性剝削未成年人、篡改物證、向未成年人提供色情材料以及二級性販賣18歲以下兒童等。今年犯嫌承認向未成年學生發送裸照，其餘較嚴重的指控——如性侵和兒童性交易等——被撤銷，法院判處5年緩刑。
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