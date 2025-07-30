快訊

俄羅斯8.8強震引海嘯警報 賈靜雯夏威度度假驚魂：像在逃難

靈異現場？狗狗探險驚見「阿飄」站走廊 回頭表情超真實：你也看見了吧

新竹市犬棕棕有家了 林智堅臉書致歉：盡最大努力幫牠找家

川普關稅開啟「大型經濟實驗」！真能減少逆差？經濟學家這樣說

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普的全球貿易計畫看起來是打了場政治勝仗，但能否締造經濟成就則深具爭議。歐新社
川普的全球貿易計畫看起來是打了場政治勝仗，但能否締造經濟成就則深具爭議。歐新社

川普的全球貿易計畫看起來是打了場政治勝仗，但能否締造經濟成就則深具爭議。紐約時報評論，川普實質上展開了一場龐大的經濟實驗：美國的關稅水準達到20世紀初以來未曾見過的高度。這樣的稅率通常是貧窮經濟體為保護新興產業才採用的，不會出現在美國這樣的工業強國。

目前，歐盟、日本等主要經濟體選擇妥協，接受15%至20%的關稅，以避免更具破壞性的貿易戰。這似乎證實川普判斷正確，關稅威脅是一種強大的談判工具。市場因為慶幸情況沒有更糟，對15%的關稅反應冷淡。

川普堅稱關稅會促使更多企業回流美國，且成本由外商承擔，但多數經濟學家說，最終成本由美企與消費者埋單。

KPMG首席經濟學家史萬克說，人們原本預期關稅的經濟影響會「立竿見影」，但它的推行斷斷續續，影響傳導到供應鏈需要時間。研究顯示，關稅的全面影響需時6至18個月才會出現。川普1.0掀起美中貿易戰，到隔年才顯現出對製造業的打擊。專家預期，目前的高關稅也將在今年秋季之後逐漸顯現壓力。

外交關係協會經濟學家塞瑟預測，關稅大到足以拖慢經濟，但不足以將美國經濟推入衰退，消費者物價上漲也「明顯有感，但不至於構成巨大衝擊」。

分析師的看法是，川普至少暫時避掉與主要貿易夥伴爆發貿易戰，但有人指出，這些協議的經濟效益有限。

由於川普習慣追加新關稅威脅、甚至重談自己簽署的協議，分析師擔心已達成的協議可能很快瓦解。美國官員已暗示，預計未來兩三周還會對半導體和藥品祭出新關稅，這可能進一步改變貿易格局，並激怒一些貿易夥伴。

經濟學家也質疑，這些貿易協議能否實現川普最重要目標之一：減少國家貿易逆差。

塞瑟表示，關稅可能縮小或擴大與個別國家的貿易逆差，但除非損害了經濟、壓低消費支出，否則預計對整體美國貿易逆差影響不大。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員奧伯斯菲德指出，貿易逆差更多的是由儲蓄率和政府支出等因素決定，而川普政府新通過的財政法案，短期內將擴大預算赤字。

另外，白宮尚未宣布未達協議國家的稅率。根據高盛集團的追蹤，尚未簽署初步協議的貿易夥伴占美國進口的 56%，其中包括加拿大、墨西哥、南韓、印度。

川普 美國

延伸閱讀

川普關稅將上路 美財長：8月1日不是世界末日

路透民調：川普支持率跌至40％ 重返白宮後新低

川普連TikTok都要！鄉民酸「強盜式外交」：台積電也歸美所有

美中關稅寬限期再延90天？美貿易代表：待川普拍板

相關新聞

哈塞特：川普決定放行輝達H20晶片 為防止中國大陸領先

白宮國家經濟委員會主任哈塞特周二（29日）在福斯新聞的訪談中表示，美國總統川普和他的團隊決定解除晶片輸往中國大陸禁令，為...

已婚女教師傳裸照給學生 「差點發生性行為」判緩刑免被關

美國一名已婚女教師向未成年學生發送自己的裸照，兩人還差點發生性行為，學生最後逃離魔爪，老師被判處5年緩刑，免受牢獄之災。

達美航空剛落地…10警衝進駕駛艙逮捕副機師！機長乘客全嚇傻

美國達美航空一架從明尼亞波里斯飛往舊金山的班機26日晚間降落後，驚傳副機師遭聯邦探員與警方衝進駕駛艙當場逮捕，引發乘客譁然。

紐約大樓槍擊案釀4死 犯嫌疑因腦病變不滿NFL

美國紐約市長亞當斯今天說，曼哈頓辦公大樓槍擊事件中，以半自動步槍射殺4人接著自戕的男嫌身上留有字條，說自己患有退化性腦病...

路透民調：川普支持率跌至40％ 重返白宮後新低

路透社/益普索最新民調顯示，美國總統川普的支持率下降1個百分點至40%，這是他第2任期內的最低水準，美國人民對他處理經濟...

美兩大鐵路商合併

聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific）已同意以價值850億美元的現金和股票交易，收購諾福克南方鐵路（Norfo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。