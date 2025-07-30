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川普政府擬鬆綁環保法規 廢除氣候變遷危害認定

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國總統川普政府今天採取行動，擬廢除一項基礎科學認定，這是美國政府限制機動車輛溫室氣體排放，以及更廣泛意義上因應氣候變遷權限的基礎。

法新社報導，美國環保署（Environmental Protection Agency）署長澤爾丁（Lee Zeldin）在印第安納波利斯（Indianapolis）演說時指出，2009年的「危害認定」（Endangerment Finding）是基於錯誤的推理，並已造成嚴重的經濟損害。

他在能源部長萊特（Chris Wright）陪同下指出：「如果最終確定，今天的宣布將成為美國歷史上最大規模的鬆綁管制行動。」

萊特表示，能源部已經進行關於氣候科學的新研究。

這項最先在3月宣布的舉措，將接受為期45天的公眾意見徵詢期，勢必會面臨法律挑戰。

雖然澤爾丁認為此舉是為了扭轉他所謂的「拜登-賀錦麗政府的電動車（EV）授權」，但撤銷這項「危害認定」，也可能破壞一系列氣候法規的法律基礎，包括有關發電廠和石油天然氣營運法規。

環保署在新聞稿中表示，那項認定「被用於證明超過1兆美元的監管措施實屬合理」，如果撤銷，每年可省下540億美元。

「危害認定」基於一面倒的科學共識和同儕審查研究。最高法院2007年作出里程碑裁決認定，根據「清淨空氣法」（Clean Air Act），溫室氣體也是空氣污染物，並指示環保署重新審視其立場。

美國 科學 環保署

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