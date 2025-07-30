全球經濟成長展望上調 IMF示警：仍面臨重大風險

全球各國努力規避美國總統川普的全面性關稅措施，帶動貿易超乎預期增長，加上川普撤回部分最嚴厲的貿易措施，國際貨幣基金（IMF）今天上調全球經濟成長預測。

法新社報導，儘管IMF在其最新「世界經濟展望報告」（World Economic Outlook）中，將2025年全球經濟成長預測從4月的2.8%上修至3.0%，但IMF仍認為今年的經濟成長將放緩。2024年全球經濟成長率為3.3%。

展望未來，IMF預計明年全球經濟將成長3.1%，略高於先前預測的3.0%。

IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-OlivierGourinchas）向記者表示，儘管成長數據上修，「仍有許多需要保持高度謹慎的理由」。

他說：「在關稅生效前，企業試圖提前備貨、轉移庫存，此舉支撐了經濟活動。但這需要付出代價。如果你現在把貨架囤滿，今年稍晚或明年就不需要再補貨。」這意味今年下半年到2026年間貿易活動可能減少。

IMF的報告指出：「全球經濟持續保持穩定，但經濟活動的組成顯示，這種穩定是來自關稅所造成的扭曲，而非真正的內在強健。」

古林查斯今天向媒體表示，目前「貿易緊張局勢的溫和緩解，儘管脆弱，已促使全球經濟展現韌性」。

根據路透社報導，IMF今天小幅上修2025年和2026年的全球經濟成長預測，原因是在美國8月1日上調關稅前全球採購量比預期強勁，以及美國實際平均關稅稅率從24.4%降至17.3%。

然而，IMF警告指出，全球經濟面臨重大風險，包括關稅可能反彈、地緣政治緊張及財政赤字擴大，這些因素都可能推升利率，並收緊全球金融環境。

古林查斯指出：「世界經濟仍在遭受衝擊，即使情況沒有那麼糟糕，在目前關稅水準下，衝擊仍將持續。」

IMF指出，全球整體通膨率預估2025年將降至4.2%，2026年降至3.6%，但IMF也強調，由於關稅轉嫁至消費者身上，美國通膨數據下半年可能仍高於目標。

世界經濟展望報告顯示，先進經濟體整體預估2025年成長1.5%，2026年為1.6%，皆較先前預測上調0.1個百分點。其中，美國2025年預測成長1.9%，2026年為2.0%，歐元區2025年預測成長1.0%、2026年1.2%，德國僅微增至0.1%與0.9%，法國、義大利與西班牙則成長0.5%至2.5%不等。

日本2025年預測成長0.7%，2026年放緩至0.5%，其中2026年的預測下調0.1個百分點。

英國2025年預測成長1.2%、2026年1.4%，加拿大2025年1.6%、2026年1.9%。

新興與開發中國家2025年預測成長4.1%，2026年4.0%，分別上調0.4與0.1個百分點，其中中國2025年成長率上修至4.8%，2026年4.2%；印度2025與2026年皆為6.4%，俄羅斯2025年則遭下修0.6個百分點至0.9%，2026年為1.0%。

拉丁美洲與加勒比海地區2025年預測成長2.2%，2026年2.4%；其中巴西2025年為2.3%、墨西哥0.2%，皆高於先前預測。

中東與中亞2025年成長預測為3.4%、2026年3.5%，撒哈拉以南非洲2025年4.0%、2026年4.3%，皆略高於先前預測。南非則維持2025年1.0%、2026年1.3%不變。

IMF預估，全球整體通膨率2025年將降至4.2%，2026年進一步降至3.6%。