快訊

俄羅斯8.8強震引海嘯警報 賈靜雯夏威度度假驚魂：像在逃難

靈異現場？狗狗探險驚見「阿飄」站走廊 回頭表情超真實：你也看見了吧

新竹市犬棕棕有家了 林智堅臉書致歉：盡最大努力幫牠找家

全球經濟成長展望上調 IMF示警：仍面臨重大風險

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

全球各國努力規避美國總統川普的全面性關稅措施，帶動貿易超乎預期增長，加上川普撤回部分最嚴厲的貿易措施，國際貨幣基金（IMF）今天上調全球經濟成長預測。

法新社報導，儘管IMF在其最新「世界經濟展望報告」（World Economic Outlook）中，將2025年全球經濟成長預測從4月的2.8%上修至3.0%，但IMF仍認為今年的經濟成長將放緩。2024年全球經濟成長率為3.3%。

展望未來，IMF預計明年全球經濟將成長3.1%，略高於先前預測的3.0%。

IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-OlivierGourinchas）向記者表示，儘管成長數據上修，「仍有許多需要保持高度謹慎的理由」。

他說：「在關稅生效前，企業試圖提前備貨、轉移庫存，此舉支撐了經濟活動。但這需要付出代價。如果你現在把貨架囤滿，今年稍晚或明年就不需要再補貨。」這意味今年下半年到2026年間貿易活動可能減少。

IMF的報告指出：「全球經濟持續保持穩定，但經濟活動的組成顯示，這種穩定是來自關稅所造成的扭曲，而非真正的內在強健。」

古林查斯今天向媒體表示，目前「貿易緊張局勢的溫和緩解，儘管脆弱，已促使全球經濟展現韌性」。

根據路透社報導，IMF今天小幅上修2025年和2026年的全球經濟成長預測，原因是在美國8月1日上調關稅前全球採購量比預期強勁，以及美國實際平均關稅稅率從24.4%降至17.3%。

然而，IMF警告指出，全球經濟面臨重大風險，包括關稅可能反彈、地緣政治緊張及財政赤字擴大，這些因素都可能推升利率，並收緊全球金融環境。

古林查斯指出：「世界經濟仍在遭受衝擊，即使情況沒有那麼糟糕，在目前關稅水準下，衝擊仍將持續。」

IMF指出，全球整體通膨率預估2025年將降至4.2%，2026年降至3.6%，但IMF也強調，由於關稅轉嫁至消費者身上，美國通膨數據下半年可能仍高於目標。

世界經濟展望報告顯示，先進經濟體整體預估2025年成長1.5%，2026年為1.6%，皆較先前預測上調0.1個百分點。其中，美國2025年預測成長1.9%，2026年為2.0%，歐元區2025年預測成長1.0%、2026年1.2%，德國僅微增至0.1%與0.9%，法國、義大利與西班牙則成長0.5%至2.5%不等。

日本2025年預測成長0.7%，2026年放緩至0.5%，其中2026年的預測下調0.1個百分點。

英國2025年預測成長1.2%、2026年1.4%，加拿大2025年1.6%、2026年1.9%。

新興與開發中國家2025年預測成長4.1%，2026年4.0%，分別上調0.4與0.1個百分點，其中中國2025年成長率上修至4.8%，2026年4.2%；印度2025與2026年皆為6.4%，俄羅斯2025年則遭下修0.6個百分點至0.9%，2026年為1.0%。

拉丁美洲與加勒比海地區2025年預測成長2.2%，2026年2.4%；其中巴西2025年為2.3%、墨西哥0.2%，皆高於先前預測。

中東與中亞2025年成長預測為3.4%、2026年3.5%，撒哈拉以南非洲2025年4.0%、2026年4.3%，皆略高於先前預測。南非則維持2025年1.0%、2026年1.3%不變。

IMF預估，全球整體通膨率2025年將降至4.2%，2026年進一步降至3.6%。

IMF 美國

延伸閱讀

PCB廠布局東南亞 面臨對等關稅與人才瓶頸挑戰

川普關稅擋不住！越南北部製造重鎮再迎投資熱 陸資流入有增無減

川普關稅將上路 美財長：8月1日不是世界末日

美中關稅寬限期再延90天？美貿易代表：待川普拍板

相關新聞

哈塞特：川普決定放行輝達H20晶片 為防止中國大陸領先

白宮國家經濟委員會主任哈塞特周二（29日）在福斯新聞的訪談中表示，美國總統川普和他的團隊決定解除晶片輸往中國大陸禁令，為...

已婚女教師傳裸照給學生 「差點發生性行為」判緩刑免被關

美國一名已婚女教師向未成年學生發送自己的裸照，兩人還差點發生性行為，學生最後逃離魔爪，老師被判處5年緩刑，免受牢獄之災。

達美航空剛落地…10警衝進駕駛艙逮捕副機師！機長乘客全嚇傻

美國達美航空一架從明尼亞波里斯飛往舊金山的班機26日晚間降落後，驚傳副機師遭聯邦探員與警方衝進駕駛艙當場逮捕，引發乘客譁然。

紐約大樓槍擊案釀4死 犯嫌疑因腦病變不滿NFL

美國紐約市長亞當斯今天說，曼哈頓辦公大樓槍擊事件中，以半自動步槍射殺4人接著自戕的男嫌身上留有字條，說自己患有退化性腦病...

路透民調：川普支持率跌至40％ 重返白宮後新低

路透社/益普索最新民調顯示，美國總統川普的支持率下降1個百分點至40%，這是他第2任期內的最低水準，美國人民對他處理經濟...

美兩大鐵路商合併

聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific）已同意以價值850億美元的現金和股票交易，收購諾福克南方鐵路（Norfo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。