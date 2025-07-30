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達美航空剛落地…10警衝進駕駛艙逮捕副機師！機長乘客全嚇傻

聯合新聞網／ 綜合報導
達美航空一名副機師周六晚間在飛機降落舊金山國際機場（SFO）後，隨即遭到逮捕。美聯社
達美航空一名副機師周六晚間在飛機降落舊金山國際機場（SFO）後，隨即遭到逮捕。美聯社

美國達美航空一架從明尼亞波里斯飛往舊金山的班機26日晚間降落後，驚傳副機師遭聯邦探員與警方衝進駕駛艙當場逮捕，引發乘客譁然。根據警方說法，該名副機師涉嫌多起對10歲以下孩童的性侵案件，且面臨5項相關重罪指控，保釋金高達500萬美元（約新台幣1億4千8百萬元）。

根據《CBS》報導，飛機一抵達舊金山國際機場，剛靠上登機門、乘客還在取行李時，國土安全調查局（HSI）與當地警方共10名執法人員快速登機，直接衝進駕駛艙將副機師銬上手銬帶走，過程令乘客錯愕。根據目擊者描述，當時另一組探員也上機取走副機師的隨身物品。

而機長與機組人員對此事毫不知情，當下神情錯愕。警方表示，案件自4月展開調查，當時接獲兒童性侵報案，並追查到涉案人員為航空公司飛行員，預計26日晚間執飛，因此提前部署行動。

達美航空則表示，涉案員工已遭停職，公司將全力配合執法單位調查，並強調對非法行為「零容忍」。

機師 飛機 警察 性侵 達美航空

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