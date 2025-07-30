紐約大樓槍擊案釀4死 犯嫌疑因腦病變不滿NFL

美國紐約市長亞當斯今天說，曼哈頓辦公大樓槍擊事件中，以半自動步槍射殺4人接著自戕的男嫌身上留有字條，說自己患有退化性腦病變且似乎把怨氣出在職業美式足球聯盟。

路透社報導，警方已公布犯嫌為27歲、住在拉斯維加斯（Las Vegas）的塔穆拉（Shane Tamura）。塔穆拉高中時期是美式足球校隊一員，並說他有精神疾病史。

昨天傍晚的血案發生在曼哈頓中城（MidtownManhattan）1棟位於公園大道（Park Avenue）的摩天大樓，塔穆拉先殺害2名保全、再槍殺2名辦公人員，接著在33樓自戕。此案為紐約市1/4世紀以來最大規模槍擊事件。

案發的摩天大樓內承租單位繁多，包括職業美式足球聯盟（NFL）。而犯嫌字條說明自身患有慢性創傷性腦病變（CTE）這項資訊，讓這起血案有了可能的犯案動機。

消息來源向法新社證實說，在犯嫌皮夾找到的3頁手寫字條寫著，「慢性創傷性腦病變，拜託研究我的大腦。我很抱歉」。

「（美式）足球讓我得了CTE…你無法對抗NFL，他們會打垮你。」

紐約市長亞當斯（Eric Adams）表示，犯嫌生前從未在NFL打過球，但據說在加州念高中時是明星級球員。

這起槍擊血案除了遇襲身亡的4人，NFL總裁古戴爾（Roger Goodell）在給員工的聲明中說，還有1名NFL職員「身受重傷」但傷勢穩定，留院治療中。

亞當斯說，儘管犯嫌下定決心鎖定NFL的辦公室，卻「搭錯了電梯」，最後來到大樓管理部門所在的33樓。

慢性創傷性腦病變是一種嚴重腦部疾病，與攻擊行為和失智有關。從事劇烈接觸型運動、反覆搖晃腦部有可能導致腦部退化，但只有在患者過世後，才能透過剖檢進行腦部病理檢查確診。