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路透民調：川普支持率跌至40％ 重返白宮後新低

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

路透社/益普索最新民調顯示，美國總統川普的支持率下降1個百分點至40%，這是他第2任期內的最低水準，美國人民對他處理經濟和移民政策方式仍感疑慮。

路透社報導，這項為期3天的民調於昨天結束，訪問全美1023名成年人，誤差幅度為正負3個百分點。

民調結果顯示，受訪民眾對川普的看法非常兩極。共和黨人有83%認同他的施政表現；民主黨人僅3%；無黨派人士約1/3。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）上次在7月15日至16日進行的民調中，川普的支持率為41%。

共和黨籍的川普在競選時承諾振興美國經濟，以及打擊非法移民，但民調顯示，美國人民對川普在這兩個領域的評價都褒貶不一，川普政府在這兩方面採取激進策略。

約38%受訪民眾認同川普對經濟的處理方式，高於7月中旬民調的35%。在移民議題上，川普的支持率也略有上升，達到43%，而先前民調為41%。

所有這些變化都在民調誤差範圍內。

民調 川普 美國

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