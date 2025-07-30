哈塞特：川普決定放行輝達H20晶片 為防止中國大陸領先

白宮國家經濟委員會主任哈塞特周二（29日）在福斯新聞的訪談中表示，美國總統川普和他的團隊決定解除晶片輸往中國大陸禁令，為的是要阻止中國大陸在製造最先進的晶片競賽中超前美國。

哈塞特為晶片允許銷往中國大陸的政策辯護，顯然指的是重新放行輝達（Nvidia）H20人工智慧（AI）晶片輸陸這件事。

哈塞特說：「你必須認真看待的一個風險是，如果中國不從我們這邊買晶片，他們就會創新，研製自己的晶片。而我們不想要的是，他們在晶片競賽中領先一步。」

輝達兩周前說，公司向美國政府申請恢復銷售H20晶片給中國大陸，而且政府已經跟輝達確認，很快就會核發許可。

H20晶片是輝達能合法賣給中國大陸的性能最佳晶片，但欠缺銷售給中國以外晶片的一部分算力。這是因為川普在第一個總統任期和接下來的拜登總統時期，對輝達先進晶片賣給中國設下限制。

哈塞特在福斯訪談中強調，「川普總統和他的團隊決定放行輝達晶片，是為了保持美國在AI晶片尖端技術的領先地位」，讓中國獲得H20低階晶片，而美國保留最先進的晶片。