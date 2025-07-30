快訊

台灣關稅是15%左右？彭博：川普已給「最佳稅率」 要求比日本投資更多

西南氣流雨彈炸山區 嘉縣府宣布山區5鄉停班停課

文湖線開了近30年才狂出包？專家指相當有可能 耗損恐更快

哈塞特：川普決定放行輝達H20晶片 為防止中國大陸領先

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）。 美聯社
白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）。 美聯社

白宮國家經濟委員會主任哈塞特周二（29日）在福斯新聞的訪談中表示，美國總統川普和他的團隊決定解除晶片輸往中國大陸禁令，為的是要阻止中國大陸在製造最先進的晶片競賽中超前美國。

哈塞特為晶片允許銷往中國大陸的政策辯護，顯然指的是重新放行輝達（Nvidia）H20人工智慧（AI）晶片輸陸這件事。

哈塞特說：「你必須認真看待的一個風險是，如果中國不從我們這邊買晶片，他們就會創新，研製自己的晶片。而我們不想要的是，他們在晶片競賽中領先一步。」

輝達兩周前說，公司向美國政府申請恢復銷售H20晶片給中國大陸，而且政府已經跟輝達確認，很快就會核發許可。

H20晶片是輝達能合法賣給中國大陸的性能最佳晶片，但欠缺銷售給中國以外晶片的一部分算力。這是因為川普在第一個總統任期和接下來的拜登總統時期，對輝達先進晶片賣給中國設下限制。

哈塞特在福斯訪談中強調，「川普總統和他的團隊決定放行輝達晶片，是為了保持美國在AI晶片尖端技術的領先地位」，讓中國獲得H20低階晶片，而美國保留最先進的晶片。

H20 美國 輝達

延伸閱讀

美中貿易首日談判結束！他指「關稅最大贏家是他們」：川普會妥協

美中延長對等關稅寬限期？ 美財長：川普將做最後決定

美中關稅談判結束 川普：談判非常好 今年內「川習會」有譜

美中第3輪會談落幕 美財長：賴清德行程與談判無關

相關新聞

哈塞特：川普決定放行輝達H20晶片 為防止中國大陸領先

白宮國家經濟委員會主任哈塞特周二（29日）在福斯新聞的訪談中表示，美國總統川普和他的團隊決定解除晶片輸往中國大陸禁令，為...

美兩大鐵路商合併

聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific）已同意以價值850億美元的現金和股票交易，收購諾福克南方鐵路（Norfo...

川普：未尋求與習峰會 習已邀請

美國總統川普廿九日在社群媒體發文表示，他並不尋求與中國大陸國家主席習近平舉行峰會，但或許會應習近平之邀訪中；川普說對方已...

紐約市中心驚傳槍響 凶嫌闖NFL辦公樓掃射釀6死

美國紐約廿八日發生槍擊案，來自拉斯維加斯的廿七歲槍手塔穆拉（Shane Devon Tamura）在曼哈頓中城辦公大樓內...

哈佛低頭了…歧視猶太裔官司 願付149億向白宮服軟

紐約時報引述四名知情人士報導，哈佛大學已表示，願意滿足川普政府的要求，支付高達五億美元（約台幣一百四十九億元）以結束與白...

AI資料中心成耗電巨獸 美東今夏電費飆漲惹民怨

人工智慧(AI)產業迅速擴張，資料中心(data center，又稱數據中心)林立，產業用電需求大增卻讓百姓埋單，使得用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。