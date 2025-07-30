美中第3輪會談落幕 美財長：賴清德行程與談判無關

美中談判代表29日在瑞典結束第3輪高層會談，雙方並未針對展延寬限期達成共識，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）稱雙方有非常建設性的對話，但表示，在美國談判代表與總統川普談話之前，不會有任何定案；貝森特說，他們預計30日會在白宮向川普做報告。

針對賴清德總統出訪過境美國的行程，是否為美中談判中的一環？貝森特說，美中貿易談判與國安議題是分開討論的，賴總統過境美國與此次美中談判無關。

美中關稅戰於5月中旬休戰，雙方在日內瓦同意90天寬限期，即將於8月12日到期；美國談判代表本周與中方代表在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）展開第3輪高層會談，外界普遍預期美中會延長寬限期期限。

根據新華社報導，中美雙方在會談中達成共識，雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅24%部分以及中方反制措施如期展延90天。

對於中方提前宣布寬限期展延，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在會後記者會中說，他們將回到華府，與川普討論，讓川普決定這是不是他所想要的。

貝森特在接受CNBC訪問時則形容中方有些「操之過急」；貝森特表示，美國尚未同意延期，指美方不會做出任何決定直到他們向川普報告；貝森特說，他們將在30日與川普在白宮橢圓辦公室（Oval Office）討論美中談判的結果，川普將決定是否延長寬限期。

貝森特指出，美方不斷在討論中推動中方完善他們的稀土控制系統；貝森特說，隨著中國即將推出新的5年計畫，美方也鼓勵中國轉型，從生產經濟走向消費經濟；貝森特重申說，美國不希望與中國脫鉤，而是希望去風險化特定戰略產業。

貝森特也說，如果8月1日回到「解放日」的對等關稅稅率，只要各國帶著誠意與美國繼續談判，可能只須承擔數日或數周，但不會是世界末日。

貝森特在接受CNBC專訪時，被問及賴總統被拒絕過境紐約是否為美方希望與中國達成協議的手段？貝森特說，美中雙方在談判中並未談到TikTok，也非常小心，不把貿易和國安議題混在一起；貝森特說，賴總統的行程與此次美中的討論無關。