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要求俄烏戰爭停火 川普：最後通牒確定縮短為10天

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

美國總統川普14日曾要求俄羅斯50天內與烏克蘭達成停火協議，川普28日改口說，將把該最後通牒的期限，縮短到28日起算的約10天或12天，川普29日確定將期限訂為10天，代表俄方必須與烏克蘭在8月8日前達成停火協議。

川普14日在白宮會晤北約秘書長呂特，川普當天向俄方發出最後通牒，指俄方若不在50天期限與烏國達成和平協議，美國將祭出稅率高達百分之百的次級關稅。

川普近日出訪蘇格蘭，川普28日在蘇格蘭表示，美方多次以為已經促成俄烏達成停火協議，結果普亭卻向烏克蘭首都基輔等烏國城市發射飛彈，造成重大傷亡，這是不對的，並表達他對俄國總統普亭感到失望，也預告將縮短對俄國的最後通牒。

川普29日回程在空軍一號上表示，從29日起開始起算，要求俄方在10天內與烏克蘭達成停火；這代表俄烏必須在8月8日前達成停火。

川普也表示，在他宣布縮短最後通牒後，俄國並沒有做出任何回應，他感到遺憾。

川普 美國 烏克蘭

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