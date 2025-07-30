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紐約市中心驚傳槍響 凶嫌闖NFL辦公樓掃射釀6死

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
紐約曼哈頓中城28日發生槍擊事件，多輛急救車輛穿梭街頭，員警在現場戒備。法新社
紐約曼哈頓中城28日發生槍擊事件，多輛急救車輛穿梭街頭，員警在現場戒備。法新社

美國紐約廿八日發生槍擊案，來自拉斯維加斯的廿七歲槍手塔穆拉（Shane Devon Tamura）在曼哈頓中城辦公大樓內持M4步槍開火掃射，造成包括一名員警在內共五人喪生以及多人受傷，槍手做案後在大樓內自戕身亡。

這起槍擊發生在廿八日傍晚六時卅分左右，槍手塔穆拉穿西裝、戴墨鏡且手持步槍，穿越公園大道一處廣場進入公園大道三四五號大樓開火。塔穆拉在大廳槍殺卅六歲孟加拉裔紐約警局員警、當時在大樓兼職保全的伊斯蘭（Didarul Islam）和另外兩人，然後搭電梯到卅三樓，又殺死了一人，隨後開槍擊中自己死亡。

紐約時報報導，槍手陳屍的大樓內設有投資巨擘黑石（Blackstone）、美式足球聯盟ＮＦＬ、安侯建業（ＫＰＭＧ）、德意志銀行、愛爾蘭駐紐約總領事館等機構。

紐約市長亞當斯廿九日表示，當局有理由相信，槍手的目標是ＮＦＬ。警方表示，槍手身上發現的一份長達三頁的紙條提到了ＮＦＬ，槍手自稱因踢足球而患上了退化性腦部疾病「慢性創傷性腦病（ＣＴＥ）」。紙條要求對他的大腦進行檢查，以查找ＣＴＥ的跡象，並指責ＮＦＬ隱瞞了這項運動導致腦傷的危險性。

目前還不清楚槍手是否患有這種疾病，這種疾病只有在死後才能確診。一些後來被確診患有ＣＴＥ的人，包括前ＮＦＬ球員，已知會出現衝動、憂鬱和自殺念頭等症狀。據一位前隊友稱，塔穆拉曾在南加州高中美式足球隊擔任跑衛。

ＮＦＬ總裁古德爾發表聲明說，ＮＦＬ一名員工在這次槍擊事件中受到重傷，目前情況穩定。在槍擊事件中喪生的一名女性被確認是勒帕特納，她是黑石集團主管。

警方稱，塔穆拉駕駛一輛登記在他名下的寶馬汽車抵達公園大道，並在他停在大樓外的車裡發現一把上膛的左輪手槍、彈藥以及醫師給他開的藥。拉斯維加斯執法部門已記錄了塔穆拉的精神健康史。記錄顯示，他曾在內華達州被控非法侵入罪，並曾收到交通罰單。

正在蘇格蘭訪問的美國總統川普表示，他已聽取槍擊案的匯報。川普在社群媒體上稱，「我相信我們的執法機構能夠查明，為什麼這個瘋子會犯下如此毫無意義的暴力行為」。

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