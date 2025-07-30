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美中關係回溫前過境…賴總統出訪時點尷尬 延後恐更難安排

美兩大鐵路商合併

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific）已同意以價值850億美元的現金和股票交易，收購諾福克南方鐵路（Norfolk Southern），合併成一家橫跨美國大陸的鐵路巨擘，可能成為鐵路業史上規模最大交易。

根據聲明，諾福克南方股東手上每股該公司股票，將換成1股聯合太平洋股票及88.82美元現金。聯合太平洋將向諾福克南方股東發行約2.25億股股票，相當於合併後新公司27%股權，雙方目標是2027年初前完成交易。

這樁交易暗示每股諾福克南方股票價值320美元，約比報導本月首次揭露這兩家公司可能合併前諾福克南方股價高23%。從目前股價來看，聯合太平洋與諾福克南方合併後的新公司市值約2,000億美元。

這樁併購案將改變北美鐵路市場樣貌，聯合太平洋遍布美國西部的路網，將與諾福克南方旗下美國東岸鐵路互結連理。

美國 規模 票價

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