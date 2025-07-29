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美國三胞胎兄弟每天談信仰 已成網路紅人

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
赫爾姆斯兄弟擁有超過35.5萬名粉絲，其透過分享福音和閱讀聖經成為基督徒網紅。（Photo from 3n1 Trilogy）
赫爾姆斯兄弟擁有超過35.5萬名粉絲，其透過分享福音和閱讀聖經成為基督徒網紅。（Photo from 3n1 Trilogy）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】美國一對三胞胎宣揚耶穌，在社群媒體上迅速走紅！赫爾姆斯兄弟擁有超過35.5萬名粉絲，其透過分享福音和閱讀聖經成為基督徒網紅，其父母相信這一切都來自神的揀選。對此，他們以「三胞胎為耶穌的使命」為社群媒體的標語，將持續發布信仰內容傳福音。

三胞胎基督徒網紅

基督教廣播網》報導，美國北卡羅來納州的赫爾姆斯兄弟擁有超過35.5萬名粉絲，這對三胞胎在社群媒體上向人們講述耶穌故事，並透過分享福音和閱讀聖經成為基督徒網紅。

赫爾姆斯大哥蓋奇表示，他們常常親自與人們談論耶穌，而隨著社群媒體的流行，當影片發布在網路上後，一切都發生了改變。對此，第一支影片迅速讓這對三胞胎走紅，其講述著「如何讓光芒閃耀，讓耶穌照亮。」

「他們熱愛耶穌和佈道，從很小就開始了。」赫爾姆斯的父母表示，三個孩子都在世界各地傳播福音，這一切都來自神的揀選，尤其是藉由最不起眼的人去做美好偉大的事。

為耶穌的使命

ReachFM》報導，赫爾姆斯兄弟在社群媒體上的標語是「三胞胎為耶穌的使命」。自那時起，他們幾乎每天都會更新貼文，談論內容大多是自身的掙扎與思考，包括希望、懷疑、壓力等話題，並都能夠連結到信仰體悟與見證。

未來，赫爾姆斯兄弟將持續發布信仰內容，並期待更多宣揚福音的契機。他們深信，「當人們找到經文和日常祈禱的主題，他們所需要的只是一個好地方。」

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兄弟 耶穌 社群媒體

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