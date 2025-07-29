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4童遭鎖車內「50度高溫」活烤1小時！父逛情趣用品店不認孩子 判2罪入獄

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名父親將4名兒童反鎖在高溫車內。示意圖／ingimage
美國一名父親將4名兒童反鎖在高溫車內。示意圖／ingimage

夏季熱浪來襲，世界各地傳來不少高溫災情，在酷暑氣溫下，美國一名父親竟然將4名未成年子女鎖在車上1小時，警方到場救人時，發現車內溫度高達攝氏51度。

根據《紐約郵報》報導，美國警方接獲多起報案電話，聲稱一輛未發動的密閉車內有多名兒童，且沒有成年人看顧。警方到場救出4名孩童，立即送往當地醫院，其中年紀最大僅7歲，最小2歲，皆出現皮膚變色和大量出汗等過熱症狀。

救出孩童後，警方發現他們的父親竟然在附近一家情趣用品店閒逛，即使警察在店內多次呼叫他的名字也沒有回應，被詢問時甚至否認那是他的車。

警方還發現犯嫌呼吸中帶有酒精味，車上也沒有安裝駕照上規定需安裝的「酒精鎖」，最後他因虐待兒童罪和危險罪被判入獄。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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