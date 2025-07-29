解決與川普政府爭端！傳哈佛願砸近150億止戰

紐約時報28日引述4位知情人士報導，哈佛大學已表示，願意滿足川普政府的要求，支付高達5億美元（折合新台幣約149億元）以結束與白宮之間的爭端。

川普政府近期指控哈佛違反民權，所要求的金額超過哥倫比亞大學上周與白宮達成和解時表示將支付的2億美元兩倍以上。哈佛與政府雙方尚未公開說明可能的和解條款，或這筆資金將用以解決的具體指控內容。據一名知情人士透露，哈佛不願直接將款項支付給聯邦政府，談判代表仍在討論具體財務條款。

據報導，川普私下要求哈佛支付的金額遠高於哥大。儘管雙方在達成協議方面已有進展，但哈佛對哥大同意由外部監察員監督其與政府的安排表示懷疑。哈佛方面已示意，若協議中包含類似要求，可能因涉嫌侵犯大學的學術自由而觸及紅線。

不過，哈佛大學官員數個月前就已認定，即便與政府打官司勝訴，達成協議仍可能有助於哈佛在川普任內避免更多麻煩。目前尚不清楚哈佛與政府何時可能達成協議。哈佛大學28日拒絕發表意見。

川普6月曾表示，政府可能會在「接下來一周左右」與哈佛達成協議。儘管這一時程已經過去，川普私下仍告訴幕僚，除非這所全美歷史最悠久、最富有的大學同意支付數以千萬美元，否則他不會批准任何協議。

川普對和解財務條件的關注，反映出聯邦政府策略的轉變。川普政府攻擊高等教育的最初幾個月，重點放在重新調整學界意識形態傾向，近期則浮現川普本人關注和解方案的財務條件。