否認主動尋求與中峰會 川普：習近平已做出邀請

美國總統川普28日表示，他並沒有尋求與中國國家主席習近平舉行峰會會面；川普說，他有可能訪問中國，但只有習近平提出邀請，他才會這麼做，不然他不會有興趣訪問中國；川普也說，習近平已經做出邀請。

外界預期川普今天會與習近平見面，川普28日則在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，假新聞一直報導說，他正尋求與習近平舉行峰會；川普說，這並不正確，他沒有在追尋任何東西。

川普說，他有可能訪問中國，但只有在習近平的邀請之下才會成行，否則他沒有興趣；川普也說，習近平已經邀請他了。