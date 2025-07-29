否認主動尋求與中峰會 川普：習近平已做出邀請
美國總統川普28日表示，他並沒有尋求與中國國家主席習近平舉行峰會會面；川普說，他有可能訪問中國，但只有習近平提出邀請，他才會這麼做，不然他不會有興趣訪問中國；川普也說，習近平已經做出邀請。
外界預期川普今天會與習近平見面，川普28日則在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，假新聞一直報導說，他正尋求與習近平舉行峰會；川普說，這並不正確，他沒有在追尋任何東西。
川普說，他有可能訪問中國，但只有在習近平的邀請之下才會成行，否則他沒有興趣；川普也說，習近平已經邀請他了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言