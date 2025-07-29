沒求開川習會！川普批求會習近平是假新聞 但未否認受邀訪中

美國總統川普29日凌晨在社群發文表示，他並未尋求與中國大陸國家主席習近平舉行高峰會，痛批相關報導是假新聞。

川普發文寫道：「有假新聞報導我正在『尋求』與中國國家主席習近平舉行『高峰會』，這是不正確的，我並未尋求任何事！」

但川普也說：「我或許會前往中國，但那只會是在習主席邀請的情況下，而現在他已經發出了邀請。否則，我沒有興趣！感謝大家關注此事。」