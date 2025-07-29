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緬甸稀土兵家必爭 傳川普考慮多項方案抗中國壟斷

中央社／ 華盛頓/曼谷28日綜合外電報導

4名直接了解談判狀況的人士表示，川普政府已聽取多項將大幅改變美國緬甸長期政策的提案，最終目的是要將緬甸龐大的稀土供應，從戰略競爭對手中國手中轉移出去。

路透社報導，政府目前尚未做出任何決定，專家表示，這中間存在巨大的後勤障礙，但如果相關想法最終付諸行動，華府或許得和控制緬甸大部分豐富重稀土礦藏的少數民族叛軍達成協議。

其中一項提案主張與緬甸執政的軍政府談判，來和少數族裔武裝團體「克欽獨立軍」（KachinIndependence Army）達成和平協議；另一項提案則呼籲美國直接與克欽獨立軍合作，而非與軍政府接觸。自2021年緬甸軍方領導人推翻緬甸民選政府以來，華府一直避免與緬甸軍方領導人直接對話。

消息人士表示，這些想法是一位曾任翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）顧問的美國商業說客，在與克欽獨立軍和一些外部專家間接會談時，對政府官員提出。

這些會談先前從未報導過。

稀土是17種金屬元素的統稱，用於製造將電能轉換為動能的磁鐵。所謂的重稀土則用於製造戰機等高性能武器。美國重稀土產量極低，依賴進口。

確保稀土供應是川普政府與中國進行戰略競爭的重點。根據國際能源總署（International Energy Agency）的數據，中國稀土精煉產量占全球總產能近90%。

稀土 緬甸 美國

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