快訊

726完封普發1萬發酵？王義川評「台中人非常在乎錢」 網全炸鍋

iPhone 17 Pro野外實機照曝光！還有保全狂擋手機這一處真實性更高

嘉義市南部縣市唯一上班課...昨晚被罵爆今封神 黃敏惠回應了

紐約市中心爆槍擊釀5死！1員警殉職 槍手飲彈亡

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國紐約28日發生槍擊，27歲槍手塔穆拉在曼哈頓中城辦公大樓內開火掃射，造成包括1名員警在內共5人喪生以及多人受傷。圖為案發現場附近的聯調局幹員及紐約市警局員警。路透
美國紐約28日發生槍擊，27歲槍手塔穆拉在曼哈頓中城辦公大樓內開火掃射，造成包括1名員警在內共5人喪生以及多人受傷。圖為案發現場附近的聯調局幹員及紐約市警局員警。路透

紐約郵報報導，美國紐約28日發生槍擊，來自拉斯維加斯的27歲槍手塔穆拉（Shane Devon Tamura）在曼哈頓中城辦公大樓內開火掃射，造成包括1名員警在內共5人喪生以及多人受傷。該大樓設有投資巨擘黑石集團（Blackstone）、美國職業美式足球聯盟（NFL）與愛爾蘭駐紐約總領事館等多個機構的辦公室；消息指出，槍手已在大樓內飲彈身亡。

這起槍擊發生在當日傍晚6時30分公園大道345號，槍手塔穆拉穿西裝、戴墨鏡且手持步槍，穿越公園大道一處廣場進入大樓開火。警方獲報後立即出動，截至當地晚間10時，已造成4人喪命，還有1名36歲員警中彈後送醫不治，有消息指出，該員警隸屬第47分局，事發當時受雇於大樓業主魯丁地產公司（Rudin Management），其妻子目前已懷孕8個月。

根據紐約郵報，槍手開火後藏匿於附近一棟44層辦公大樓，被發現時已經陳屍於第33樓，消息人士稱槍手疑似飲彈自戕。目前尚不清楚該層屬於哪家機構的辦公空間。根據警方尋獲槍枝是一把AR-15步槍，上面沾滿血跡。

紐約時報報導指出，槍手陳屍的大樓內設有黑石、NFL、安侯建業（KPMG）、德意志銀行、愛爾蘭駐紐約總領事館等機構。

部分黑石員工根據一張社群流傳疑為現場照片，黑石員工將沙發和其他家具堆放在入口處作為屏障。一名黑石員工表示，員工透過電子郵件和社群軟體互相傳訊息，提醒大廳有槍手，不要下樓；還有員工將自己反鎖藏在辦公室內。隨後則有員警帶領員工搭乘電梯離開大樓。

37歲的萊恩在該大樓上班，他告訴紐時，當時和一名同事走出大樓，準備到對街吃晚餐。幾秒後，他聽到連續不斷的槍聲，大約有20聲。隨後大樓內似乎冒出煙霧，接著尖叫聲此起彼落，許多身穿西裝的上班族竄逃、湧入街區，一邊哭喊救命。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

社群 美國 槍擊

延伸閱讀

紐約市中心爆槍擊 警方稱槍手身亡

內華達州賭場外爆槍擊1嫌遭逮 美媒：至少2死3傷

曼谷市場爆槍響含犯嫌共6死 警稱無涉泰柬衝突

泰國曼谷市場6死槍擊案槍手身分曝光 曾在死者同公司工作

相關新聞

美參院出手護台灣邦交國！提案加強這7國抗中施壓

路透29日報導，隨著美國總統川普積極推動與中國大陸的貿易談判，美國國會希望在貿易與安全之間有所平衡，參議院跨黨派議員本周...

紐約市中心爆槍擊釀5死！1員警殉職 槍手飲彈亡

紐約郵報報導，美國紐約28日發生槍擊，來自拉斯維加斯的27歲槍手塔穆拉（Shane Devon Tamura）在曼哈頓中...

7歲男童遭9隻惡犬撕咬重傷不治！奶奶也受傷 狗已全數安樂死

美國發生一起狗咬人致命的悲劇！

九個家庭掌控15%財富 研究：矽谷是社會崩潰的縮影

矽谷因貧富差距走向失控狀態，富人擁有更多財產不是主要問題，而是其他人得不到基本生活安全保障。

解決與川普政府爭端！傳哈佛願砸近150億止戰

紐約時報28日引述4位知情人士報導，哈佛大學已表示，願意滿足川普政府的要求，支付高達5億美元（折合新台幣約149億元）以...

否認主動尋求與中峰會 川普：習近平已做出邀請

美國總統川普28日表示，他並沒有尋求與中國國家主席習近平舉行峰會會面；川普說，他有可能訪問中國，但只有習近平提出邀請，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。