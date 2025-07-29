紐約市中心爆槍擊釀5死！1員警殉職 槍手飲彈亡

紐約郵報報導，美國紐約28日發生槍擊，來自拉斯維加斯的27歲槍手塔穆拉（Shane Devon Tamura）在曼哈頓中城辦公大樓內開火掃射，造成包括1名員警在內共5人喪生以及多人受傷。該大樓設有投資巨擘黑石集團（Blackstone）、美國職業美式足球聯盟（NFL）與愛爾蘭駐紐約總領事館等多個機構的辦公室；消息指出，槍手已在大樓內飲彈身亡。

這起槍擊發生在當日傍晚6時30分公園大道345號，槍手塔穆拉穿西裝、戴墨鏡且手持步槍，穿越公園大道一處廣場進入大樓開火。警方獲報後立即出動，截至當地晚間10時，已造成4人喪命，還有1名36歲員警中彈後送醫不治，有消息指出，該員警隸屬第47分局，事發當時受雇於大樓業主魯丁地產公司（Rudin Management），其妻子目前已懷孕8個月。

根據紐約郵報，槍手開火後藏匿於附近一棟44層辦公大樓，被發現時已經陳屍於第33樓，消息人士稱槍手疑似飲彈自戕。目前尚不清楚該層屬於哪家機構的辦公空間。根據警方尋獲槍枝是一把AR-15步槍，上面沾滿血跡。

紐約時報報導指出，槍手陳屍的大樓內設有黑石、NFL、安侯建業（KPMG）、德意志銀行、愛爾蘭駐紐約總領事館等機構。

部分黑石員工根據一張社群流傳疑為現場照片，黑石員工將沙發和其他家具堆放在入口處作為屏障。一名黑石員工表示，員工透過電子郵件和社群軟體互相傳訊息，提醒大廳有槍手，不要下樓；還有員工將自己反鎖藏在辦公室內。隨後則有員警帶領員工搭乘電梯離開大樓。

37歲的萊恩在該大樓上班，他告訴紐時，當時和一名同事走出大樓，準備到對街吃晚餐。幾秒後，他聽到連續不斷的槍聲，大約有20聲。隨後大樓內似乎冒出煙霧，接著尖叫聲此起彼落，許多身穿西裝的上班族竄逃、湧入街區，一邊哭喊救命。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980