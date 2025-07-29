快訊

726完封普發1萬發酵？王義川評「台中人非常在乎錢」 網全炸鍋

iPhone 17 Pro野外實機照曝光！還有保全狂擋手機這一處真實性更高

嘉義市南部縣市唯一上班課...昨晚被罵爆今封神 黃敏惠回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

美國務院不評論賴總統過境報導 重申既定政策

中央社／ 華盛頓28日專電
賴清德總統。（中央社）
賴清德總統。（中央社）

英國金融時報今天報導，川普政府因中國抗議而拒讓總統賴清德過境紐約。美國國務院對此表示，台灣未宣布賴總統將要出訪，美方不會評論假設性問題，國務院並說，台灣總統過境與美國長期政策一致，這點沒有改變。

針對金融時報（Financial Times) 的報導，美國國務院一名發言人以背景說明的方式對中央社的詢問提供4點回應。

第一、台灣並未宣布賴總統將要出訪，因此不對假設性問題置評；第二，台灣總統等高階官員過境美國，與美國長期的政策與做法一致，這點並未改變；第三，美國仍遵守長期以來的一中政策，這項政策以台灣關係法、美中三公報及對台灣的六項保證為依歸；第四，美國致力維護台海和平穩定。

總統府發言人郭雅慧昨天說，考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等，總統近期暫無海外訪問的安排。

出訪 國務院 賴清德 過境美國

延伸閱讀

8月出訪友邦生變？總統府：賴總統近日暫無海外訪問之安排

大法官人事再遭封殺！連綠委也跑票 賴清德：高度遺憾、憂慮

韓媒稱尹錫悅戒嚴前曾尋求台灣支持？ 總統府：惡意造謠

哀悼台電殉職員工李元瀚 賴總統將頒褒揚令

相關新聞

美參院出手護台灣邦交國！提案加強這7國抗中施壓

路透29日報導，隨著美國總統川普積極推動與中國大陸的貿易談判，美國國會希望在貿易與安全之間有所平衡，參議院跨黨派議員本周...

紐約市中心爆槍擊釀5死！1員警殉職 槍手飲彈亡

紐約郵報報導，美國紐約28日發生槍擊，來自拉斯維加斯的27歲槍手塔穆拉（Shane Devon Tamura）在曼哈頓中...

7歲男童遭9隻惡犬撕咬重傷不治！奶奶也受傷 狗已全數安樂死

美國發生一起狗咬人致命的悲劇！

九個家庭掌控15%財富 研究：矽谷是社會崩潰的縮影

矽谷因貧富差距走向失控狀態，富人擁有更多財產不是主要問題，而是其他人得不到基本生活安全保障。

否認主動尋求與中峰會 川普：習近平已做出邀請

美國總統川普28日表示，他並沒有尋求與中國國家主席習近平舉行峰會會面；川普說，他有可能訪問中國，但只有習近平提出邀請，他...

沒求開川習會！川普批求會習近平是假新聞 但未否認受邀訪中

美國總統川普29日凌晨在社群發文表示，他並未尋求與中國大陸國家主席習近平舉行高峰會，痛批相關報導是假新聞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。