美國務院不評論賴總統過境報導 重申既定政策

英國金融時報今天報導，川普政府因中國抗議而拒讓總統賴清德過境紐約。美國國務院對此表示，台灣未宣布賴總統將要出訪，美方不會評論假設性問題，國務院並說，台灣總統過境與美國長期政策一致，這點沒有改變。

針對金融時報（Financial Times) 的報導，美國國務院一名發言人以背景說明的方式對中央社的詢問提供4點回應。

第一、台灣並未宣布賴總統將要出訪，因此不對假設性問題置評；第二，台灣總統等高階官員過境美國，與美國長期的政策與做法一致，這點並未改變；第三，美國仍遵守長期以來的一中政策，這項政策以台灣關係法、美中三公報及對台灣的六項保證為依歸；第四，美國致力維護台海和平穩定。

總統府發言人郭雅慧昨天說，考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等，總統近期暫無海外訪問的安排。