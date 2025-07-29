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紐約辦公大樓駭人槍擊案 多人死傷
紐約曼哈頓今天發生駭人槍擊案，一名27歲槍手持長槍於下班時刻在中城公園大道的商業大廈獨自犯案；媒體報導，可能造成4人死亡多人受傷，大批警方荷槍實彈封鎖大樓與街道。
紐約曼哈頓中城公園大道345號大樓在美東時間28日晚間約6時發生嚴重槍擊事件。紐約時報（NewYork Times）報導，槍手疑為夏威夷出生，居住在拉斯維加斯的27歲男子塔穆拉（Shane DevonTamura），行兇原因還在調查。
現場照片顯示，兇手持槍從容走進大樓；目擊者指出，10分鐘後大批持槍警察進入大樓，7時後，大樓內人員高舉雙手，陸續以小隊方式離開。
有線電視新聞網（CNN）報導，包括一名警察，已有4人喪生。紐約郵報（New York Post）報導，有5人喪生。警方獲報後至場封鎖大樓並逐層搜索，兇手在33層一間房地產管理公司所在的樓層死亡。
案發時間正值下班時間，大批警察全副武裝封鎖公園大道與51及52街繁榮地段，傷者送往附近醫院。
大樓樓高41層，重要國際金融機構黑石集團（Blackstone）、安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）與職業美式足球聯盟NFL總部等位於大樓內。
紐時引述黑石集團員工描述，在辦公室聽到疑似槍聲巨響，人員收到電郵後依指示陸續離開大樓。部分公司人員用沙發和椅子堵住辦公室進口避免槍手進入，有些員工躲在茶水間。
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