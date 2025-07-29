美參院出手護台灣邦交國！提案加強這7國抗中施壓

路透29日報導，隨著美國總統川普積極推動與中國大陸的貿易談判，美國國會希望在貿易與安全之間有所平衡，參議院跨黨派議員本周提出3項施壓中國法案，其中包括支持台灣在拉丁美洲與加勒比海地區邦交國，並採取其他措施深化與台北的協調，協助台灣因應北京日益升高的壓力。

在長期分裂美國國會中，對中國採取強硬立場是少數真正具有跨黨派共識的議題之一。根據路透查閱，民主與共和兩黨近來共同提出至少3項有關中國議題的法案。

首先，由共和黨籍猶他州參議員匡希恆（John Curtis）共同提出，該法案希望支持在拉丁美洲與加勒比海地區的國家維持與台灣邦交，並採取其他措施深化與台北的協調合作，藉此協助台灣因應中國日益升高的壓力。

根據台灣外交部官網，台灣目前有12個邦交國，主要位於拉丁美洲與加勒比海地區，包括貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞與聖文森國。另外5國分別為教廷、史瓦帝尼、馬紹爾群島、帛琉與吐瓦魯國。

另一項法案由德州共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）共同提案，內容包括禁止涉及強迫遣返中國維吾爾少數民族的現任或前任中國官員入境美國。

還有一項由阿拉斯加州共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）共同提案，旨在打擊所謂的「跨國鎮壓」，即任何外國政府跨國恐嚇、騷擾或傷害異議人士、記者或活動人士的行動。

哈德遜研究所（Hudson Institute）中國關係專家索博利克（Michael Sobolik）表示，「川普在乎的是開放外國市場給美國貿易，這是他一貫關注的重點。而這點將與許多國安優先事項發生衝突。」

美國與中國28日起在斯德哥爾摩召開第三輪會談，試圖解決長期貿易爭議，希望延長現行的關稅停火協議3個月，避免關稅大幅上升。川普則已表明，他希望中國開放市場。