紐約市中心爆槍擊 警方稱槍手身亡
美國紐約市今天發生槍擊事件，曼哈頓（Manhattan）市中心湧入大批警力。警察局長提許（Jessica Tisch）說，一名逃逸的槍手已身亡。
提許在社群平台X發文說：「目前已控制住現場，獨自（犯案）的槍手已身亡。」稍早媒體報導稱多人遭槍擊，包括一名警察，警方封鎖公園大道（ParkAvenue）周圍大片區域。
美國媒體報導，紐約市今天有一名警官遭槍擊，市長亞當斯（Eric Adams）也在社群平台X發文說，警方正調查一起槍擊案；與此同時，曼哈頓中心湧入大批警力。
警方在傍晚尖峰時刻於公園大道附近部署無人機，數十名警察聚在這個區域，有些手持長槍，有些穿著防彈衣；附近有多輛救護車待命。
現場警察向法新社記者證實附近有一名槍手，但沒有提到更多細節。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名警察和至少一名平民遭槍擊，但法新社未能確認消息是否屬實。
路透社提到，警方聚在公園大道一棟摩天大樓周圍，據稱槍擊案就發生在建築物內。警方說，樓內有數家金融企業的辦公室和職業美式足球聯盟（NFL）總部。
「紐約郵報」（New York Post）和CNN都引述警方消息人士說法報導，槍手已自盡。
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