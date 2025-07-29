快訊

傳川普拒絕賴清德過境紐約 裴洛西：危險的訊號

Windows XP藍天綠地經典照變葡萄園！網友失望「變醜了」原因曝光

高教耗材／美博士生成本高 實驗室走3人損失200萬美元

7歲男童遭9隻惡犬撕咬重傷不治！奶奶也受傷 狗已全數安樂死

香港01／ 喬納森／報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

美國發生一起狗咬人致命的悲劇！一名7歲男童和奶奶在郊外散步時，突然遭到9隻狗撲咬攻擊，男童全身多處受傷，送醫搶救後仍傷重不治；而奶奶在試圖保護孫子的過程中也受傷，目前仍在醫院治療。這起事件引起當地社區高度關注，警方已介入調查，發現涉案的狗包含德國狼犬混種、拉布拉多混種、獵犬混種及比特犬混種等，這些狗已依程序進行安樂死。

綜合外媒報導，罹難的是7歲男童諾亞（Noah Burnett），事件發生在7月22日傍晚，當時他和奶奶在阿拉巴馬州卡萊拉市郊外散步，結果突然被9隻狗襲擊，諾亞被撲倒後遭猛烈撕咬，身上多處重傷；而奶奶在奮力救孫的過程中也被咬傷，目前仍在住院觀察。諾亞送醫後經搶救仍宣告不治。

這起事件引發當地居民恐慌與關注。警方調查發現，這些狗並非流浪狗，而是由當地一位民眾飼養，平時放養在私人土地上。事發後，狗主人已將9隻狗交給相關單位處理。

這9隻狗年齡介於6個月到3歲之間，品種包含德國狼犬混種、拉布拉多混種、獵犬混種和比特犬混種。警方表示，這些狗已依照標準安全程序進行安樂死。

延伸閱讀：

比特犬咬死人！4歲兒獨留在家遭撕咬亡　母涉疏忽照顧致死被捕

單車男遭5比特犬圍剿！狂咬23分鐘縫500針傷重不治　主人下場曝光

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

美參院出手護台灣邦交國！提案加強這7國抗中施壓

路透29日報導，隨著美國總統川普積極推動與中國大陸的貿易談判，美國國會希望在貿易與安全之間有所平衡，參議院跨黨派議員本周...

7歲男童遭9隻惡犬撕咬重傷不治！奶奶也受傷 狗已全數安樂死

美國發生一起狗咬人致命的悲劇！

九個家庭掌控15%財富 研究：矽谷是社會崩潰的縮影

矽谷因貧富差距走向失控狀態，富人擁有更多財產不是主要問題，而是其他人得不到基本生活安全保障。

從華府、紐約再追到蘇格蘭 南韓貿易談判代表最後衝刺盼達陣

韓聯社報導，南韓正努力在8月1日對等關稅實施日期，與美國達成貿易協議。產業通商資源部長金正官與通商交涉本部長呂翰九結束2...

紐約市中心爆槍擊 警方稱槍手身亡

美國紐約市今天發生槍擊事件，曼哈頓（Manhattan）市中心湧入大批警力。警察局長提許（Jessica Tisch）說...

中美貿易談判關鍵期 美國會兩黨參議員將提出涉疆涉台新法案

據路透社報道，美國國會兩黨參議員本周將提出多項針對中國的法案，這幾份法案聚焦中國對少數族裔…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。