7歲男童遭9隻惡犬撕咬重傷不治！奶奶也受傷 狗已全數安樂死

美國發生一起狗咬人致命的悲劇！一名7歲男童和奶奶在郊外散步時，突然遭到9隻狗撲咬攻擊，男童全身多處受傷，送醫搶救後仍傷重不治；而奶奶在試圖保護孫子的過程中也受傷，目前仍在醫院治療。這起事件引起當地社區高度關注，警方已介入調查，發現涉案的狗包含德國狼犬混種、拉布拉多混種、獵犬混種及比特犬混種等，這些狗已依程序進行安樂死。

綜合外媒報導，罹難的是7歲男童諾亞（Noah Burnett），事件發生在7月22日傍晚，當時他和奶奶在阿拉巴馬州卡萊拉市郊外散步，結果突然被9隻狗襲擊，諾亞被撲倒後遭猛烈撕咬，身上多處重傷；而奶奶在奮力救孫的過程中也被咬傷，目前仍在住院觀察。諾亞送醫後經搶救仍宣告不治。

這起事件引發當地居民恐慌與關注。警方調查發現，這些狗並非流浪狗，而是由當地一位民眾飼養，平時放養在私人土地上。事發後，狗主人已將9隻狗交給相關單位處理。

這9隻狗年齡介於6個月到3歲之間，品種包含德國狼犬混種、拉布拉多混種、獵犬混種和比特犬混種。警方表示，這些狗已依照標準安全程序進行安樂死。

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文章授權轉載自《香港01》