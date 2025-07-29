內華達州賭場外爆槍擊1嫌遭逮 美媒：至少2死3傷

中央社／ 內華達州雷諾28日綜合外電報導

美國內華達州相關當局官員告訴美聯社，內華達州雷諾市（Reno）一間賭場外頭今天上午發生槍擊案，至少有2人中槍喪命，另有3人送往醫院救治。

當地警方表示，槍手在大塞拉利昂度假村（GrandSierra Resort）的賭場外頭犯案，朝多人開槍後遭到拘捕。

警方的聲明寫道：「嫌犯已被拘捕並送往當地一間醫院，目前嫌犯的情況尚不清楚。目前沒有已知的持續公眾威脅。」

雷諾市警方發言人強生（Chris Johnson）說，這起槍擊案發生於今天上午7時30分左右，地點在代客泊車區外頭。

雷諾市警方今天警告居民遠離事發區域。

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