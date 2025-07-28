路透：美參議員擬推3項涉中法案 包括挺台深化合作

路透社報導，美國跨黨派聯邦參議員本週計畫提交3項針對中國的法案，其中1項法案旨在透過支持與台灣保持外交關係的拉美及加勒比海國家來挺台，並深化與台灣當局的合作。

路透社在這3項法案提交前檢視其內容，這些法案由民主與共和兩黨議員共同提出，在高度政治對立的華府實屬罕見。在美國國會中，對中採取強硬立場是少數能夠取得跨黨派共識的議題之一。

這3項法案的主要提案人、民主黨籍俄勒岡州參議員默克利（Jeff Merkley）表示：「面對中華人民共和國及其全球侵略行徑，美國不能示弱。」

其中1項法案是由共和黨籍德州參議員柯寧（JohnCornyn）共同提案，將禁止被認為參與強制遣返維吾爾人的現任或前中國政府官員入境美國。

第2項法案由共和黨籍猶他州參議員匡希恆（JohnCurtis）共同提出，旨在幫助台灣面對來自中國的壓力，將透過支持與台灣保持外交關係的拉美及加勒比海國家來挺台，並深化與台灣當局的合作。

第3項法案則由共和黨籍阿拉斯加州參議員蘇利文（Dan Sullivan）共同提案，這項法案將針對所有外國政府在境外恫嚇、騷擾或傷害異議人士、記者或活動人士的行為。